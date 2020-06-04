اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 يونيو 2020 12:00 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الضرائب: 15 يونيو آخر موعد لتقديم إقرار أبريل لضريبة القيمة المضافة إلكترونيا

الخميس، 04 يونيو 2020 10:55 ص
الضرائب: 15 يونيو آخر موعد لتقديم إقرار أبريل لضريبة القيمة المضافة إلكترونيا رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية
كتب – أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه على كافة  المسجلين ضرورة الإلتزام بتقديم إقرار الضريبة على القيمة المضافة عن شهر أبريل 2020 فى الموعد القانونى المحدد له وهو 15 يونيو 2020 ، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية بشأن الضريبة على القيمة المضافة .
 
وأشار رضا عبد القادر، إلى أنه على المسجلين تحرى الدقة عند ملء الإقرار الضريبى، بحيث  يكون معبراً عن حقيقة التعاملات بكل دقة، مشدداً  على أنه لن يكون هناك أي تهاون من جانب المصلحة تجاه من يقدم  إقرارا مغايرا لحجم المبيعات الحقيقى.
 
 

الضرائب

أخبار الاقتصاد

ضريبة القيمة المضافة

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

خلال ساعات.. الحكم على مدير عام بمصلحة الضرائب وآخرين بتهمة الرشوة

الخميس، 04 يونيو 2020 06:30 ص

مد أجل الحكم على مدير عام بمصلحة الضرائب وآخرين بتهمة الرشوة لـ 4 يونيو

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 01:46 م

مصلحة الضرائب: وضع خطة لإدارة الأزمة يسهم فى سرعة تحصيل مستحقات الدولة

الأربعاء، 20 مايو 2020 11:12 ص

رئيس مصلحة الضرائب يعلن عن 3 طرق إلكترونية لسداد المساهمة التكافلية

الجمعة، 15 مايو 2020 11:02 ص

مصلحة الضرائب: تقسيط ضريبة الدخل عن إقرار 2019 للقطاعات المتضررة من كورونا

الأربعاء، 29 أبريل 2020 11:26 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إقامة صلاة الجمعة فى الجامع الأزهر بالأئمة فقط ونقلها عبر التلفزيون

إقامة صلاة الجمعة فى الجامع الأزهر بالأئمة فقط ونقلها عبر التلفزيون

الضرائب: 15 يونيو آخر موعد لتقديم إقرار أبريل لضريبة القيمة المضافة إلكترونيا

الضرائب: 15 يونيو آخر موعد لتقديم إقرار أبريل لضريبة القيمة المضافة إلكترونيا

فيفا ينصف عبد الله السعيد فى قضية نادى المائة

فيفا ينصف عبد الله السعيد فى قضية نادى المائة

شوبير: أحمد فتحى ينتظر نتيجة مسحة ثانية للتأكد من سلبية كورونا

شوبير: أحمد فتحى ينتظر نتيجة مسحة ثانية للتأكد من سلبية كورونا

ارتفاع فى حرارة الجو اليوم وشبورة خفيفة والعظمى في القاهرة 34

ارتفاع فى حرارة الجو اليوم وشبورة خفيفة والعظمى في القاهرة 34

صور.. مستشفى إسنا تحتفل بخروج 28 شخصا فى يوم واحد بعد التعافى من كورونا

صور.. مستشفى إسنا تحتفل بخروج 28 شخصا فى يوم واحد بعد التعافى من كورونا

طرح الإعلان الرابع عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى بـ4 مدن جديدة خلال شهرين

طرح الإعلان الرابع عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى بـ4 مدن جديدة خلال شهرين

خلال ساعات.. الحكم على مدير عام بمصلحة الضرائب وآخرين بتهمة الرشوة

خلال ساعات.. الحكم على مدير عام بمصلحة الضرائب وآخرين بتهمة الرشوة

التنمية المحلية تعلن أسماء 161 قيادة جديدة فى المحليات اليوم

التنمية المحلية تعلن أسماء 161 قيادة جديدة فى المحليات اليوم

البحوث الفلكية: خسوف شبه ظلى للقمر غدا وبث الظاهرة أون لاين

البحوث الفلكية: خسوف شبه ظلى للقمر غدا وبث الظاهرة أون لاين

انتهاء اليوم الـ71 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ71 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

مخطط أردوغان لرفع الحصانة البرلمانية عن نواب المعارضة.. تعرف على التفاصيل

مخطط أردوغان لرفع الحصانة البرلمانية عن نواب المعارضة.. تعرف على التفاصيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة