اليوم السابع
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الخميس، 04 يونيو 2020 08:58 ص
خالد صلاح
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الصرافون فى لبنان يخفضون سعر صرف الدولار بواقع 30 ليرة

الخميس، 04 يونيو 2020 08:25 ص
الصرافون فى لبنان يخفضون سعر صرف الدولار بواقع 30 ليرة مصرف لبنان المركزى - صورة أرشيفية
رويترز

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خفض الصرافون في لبنان اليوم الخميس، سعر الصرف المعلن للدولار بواقع 30 ليرة مقارنة مع أسعار أمس الأربعاء، وقالوا إنهم سيشترون الدولار بسعر لا يقل عن 3920 ليرة ويبيعونه بحد أقصى 3970 ليرة.

وانخفضت الليرة نحو 60 بالمئة من سعر الصرف الرسمي البالغ 1507.5 ليرة منذ أكتوبر في خضم أزمة مالية حادة أصبحت فيها الدولارات شحيحة أكثر من أي وقت مضى.

وأنهى الصرافون في لبنان إضرابا استمر لشهر واحد أمس الأربعاء، وأعلنوا سعرا للشراء بحد أقصى 3950 ليرة لبنانية وسعرا للبيع بحد أقصى أربعة آلاف ليرة.

 


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مصرف لبنان المركزى

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