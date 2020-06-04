الصحة العراقية تسجل 31 إصابة جديدة بكورونا و12 حالة شفاء بواسط

وقال مدير إعلام حكومة ديالي المحلية ياسر بدر - في تصريحات للوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - إن حالة الوفاة لمصاب بمرض كورونا التي سجلتها المحافظة هي تاسع حالة تسجل خلال الأشهر الماضية، وهي لموظف حكومي.. مؤكدا أن اثنين من أطباء مستشفى بعقوبة من كوادر الصد الأول أصيبا بفيروس كورونا وتم وضعهما تحت الرعاية الطبية.

كما سجلت محافظة ديالي إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لمختار المجمع الصناعي في منطقة الكاطون غربي بعقوبة، ليصبح العدد الكلي للإصابات في ديالي 98 إصابة وحالات الشفاء 50 حالة و8 وفيات.

وفي سياق متصل.. كشفت خلية الأزمة في محافظة المثنى عن وجود مؤشرات بازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة خاصة في مدينة السماوة.

وأوضح الناطق باسم الخلية محمد حاجم أن المؤشرات الصحية تشير إلى ارتفاع كبير في إعداد الإصابات، لافتا إلى تسجيل إصابات في مناطق بمدينة السماوة لأول مرة منذ انتشار الفيروس.

وأشار إلى أن الإجراءات التي ستتخذ في حالة ارتفاع الإصابات تتمثل باستقبال الحالات الخطرة لعزلها واتباع أسلوب الحجر المنزلي مع المراقبة الصحية للحالات الأقل شدة، مجددا دعوته للمواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية الصادرة من الصحة.