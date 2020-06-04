اليوم السابع
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"السكرتير المساعد الجديد " للإسكندرية : نحن جنود فى خدمة الوطن بأى مكان

الخميس، 04 يونيو 2020 02:15 م
"السكرتير المساعد الجديد " للإسكندرية : نحن جنود فى خدمة الوطن بأى مكان اللواء خالد جمعة السكرتير المساعد لمحافظة الاسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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قال اللواء خالد جمعة السكرتير المساعد لمحافظة الإسكندرية ،أنه جارى تنفيذ قرار النقل من منصبة كسترير مساعد لمحافظة القليوبية ، الى المنصب ذاته بمحافظة الاسكندرية ، واصفا القرار بأنه تكليف و تشريف .

و قال اللواء خالد جمعة فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع " ، أن القيادات التنفيذية تعمل على خدمة الوطن فى أى مكان " فنحن جنود فى خدمة الوطن فى أى مكان أو محافظة وفق ما تقرره القيادة السياسية " ، لافتا الى أنه تنقل للعمل فى عدد من المحافظات منها أسوان و القليوبية و حاليا الإسكندرية

و أكد السكرتير المساعد على أنة سوف يبذل المزيد من الجهد فى المنصب الجديد ،وفق تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية و المهام و الملفات التى سوف يتم تكليفه بها وبمتابعتها

وكان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قد أعلن اليوم منذ  حركة تنقلات لقيادات الادارة المحلية. والتي شملت تعيين اللواء عبد الفتاح حمدى تمام عطيه سكرتير عام الإسكندرية، واللواء خالد جمعة عبد الرحمن عطية سكرتير عام مساعد الإسكندرية.

 

وضمت حركة المحليات تعيين عدد من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وشملت الحركة؛ جيهان عبد الحميد محمد مسعود رئيس حي المنتزة أول، وضياء الدين عبد الحميد قطب رئيس حى المنتزه ثان، ومحارب موسى عبد الرحمن رئيس حى شرق، وعلاء محمد على يوسف رئيس حى وسط، ومحمود شحاته محمود بريك رئيس حي الجمرك، سحر شعبان حنفى محمود  رئيس حي غرب، وحسام عبد السلام محمد الشيخ  رئيس حي العامرية أول، وحسن عبدالنبي عبد المنعم الجمال رئيس مركز ومدينة برج العرب.

 

من الجدير بالذكر أن حركة تنقلات قيادات الإدارة المحلية تتضمن حوالي ١٦١ قيادة تضم ١٣ سكرتير عام و ٧ سكرتير عام مساعد و ١٤١ رئيس مركز ومدينة وحي ( ٨٩ رئيس مركز ومدينة و٤٧ رئيس حي و٥ ندب بديوان عام المحافظة ). كما تضم أيضاً (٦٠ ) قيادة تم تعيينها ضمن اجراءات إعلان الوزارة رقم (2) لسنة 2019 .


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اخبار اليوم

اخبار الاسكندرية

حركة المحليات

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