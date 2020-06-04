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السجون تفرج عن 399 سجين بعفو رئاسي وشرطي

الخميس، 04 يونيو 2020 12:06 م
السجون تفرج عن 399 سجين بعفو رئاسي وشرطي الافراج عن السجناء ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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أفرج قطاع السجون عن 399 سجينا بعفو رئاسي وشرطي، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم (231) لسنة 2020 بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو.

وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث إنتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن (168) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم.. حيث إنتهت أعمالها إلى الإفراج عن (669) نزيلاً إفراجاً شرطياً.

يأتى ذلك استمراراً لتطبيق أطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.

 

 

 


سجون

عفو رئاسي

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