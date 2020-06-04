الزراعة: لجان تعريفية بحقول "الذرة" لزيادة المساحات.. اعرف التفاصيل

كتب عز النوبى

قال الدكتورعلاء خليل ، مدير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة ، إنه يتم عمل لجان للتعريف بالأصناف الصيفية مبكرة النضج وقليلة استهلاك المياه والتى تعطى انتاجية عالية ، وخاصة بغيطان الذرة الصفراء وحث الفلاحين على زيادة مساحات المنزرعة وخاصة من الذرة الصفراء لزيادة الإنتاج والحد من الاستيراد ، وذلك فى إطار توجه الدولة للتوسع فى زراعة الذرة الصفراء للحد من الاستيراد ورفع معدل الاكتفاء الذاتى من المحصول.

وأضاف مدير المحاصيل الحقلية، في تصريحات " اليوم السابع "، أنه اللجان التي تقوم بالمرور على الزراعات الصيفية تتخذ جميع الإجراءات الوقائية والبعد الاجتماعى للوقاية من فيروس كورونا ، متابعا أنه من المستهدف زراعته من الذرة الصفراء مليون فدان ، ومليون و500 الف فدان ذرة ابيض ، مشير الى أن الذرة الصفراء تعمل على تلبية احتياجات صناعة الدواجن من الأعلاف والحد من استيراد الذرة الصفراء من خلال أصناف ذات إنتاجية عالية ومسجلة، ويتم العمل على تنظيم حملات توعوية للمزارعين بحثهم على زيادة المساحات المنزرعة بالذرة الصفراء للتوسع فى المساحات المنزرعة الموسم الجديد لزيادة الإنتاج.

كان وزارة الزراعة أعلنت منذ بدء الزراعات الصيفية، تكثيف لجان المرورية المفاجئة على منافذ بيع تقاوى المحاصيل الصيفية للتأكد من بيع" البذرة" بالسعر المدعم منعا للتلاعب بالأسعار، وخاصة أصناف الذرة الشامية " الصفراء – والبيضاء" التي تم اعتمادها من قبل معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية لزراعات الموسم الصيفى الجديد مبكرة النضج وعالية إنتاجية ومن بين الأصناف .. وهى كالاتى..

-الهجن الفردية والثلاثية عالية الإنتاجية ومقاومة لمرض الشلل والذبول المتأخر والتي تحدد زراعتها الموسم الصيفى الجديد خاصة بالأراضي الجديد حديثة الاستصلاح تحت نظم خاص من التسميد والرى، الهجن الفردية من الذرة البيضاء أصناف جيزة 10 و125 ، و128 و130 و131و132، بالإضافة الى صنف وطنية 4و، 6 ، وصنف هاى تك 2030 و2031، بيونر 30 ، و فاين سيدرز 101، اجاسيد 13 بشائر، وايجاسيد 76 و77.

-أصناف الذرة الصفراء، 162 ، و164 ، 166 و168و168و173 ، 176، و177و178 ،والنيل 1001، و1005و 1009واجاسيد 219، واصناف الهجن الثلاثية البيضاء جيزة 310 و311و314 ، 321و323و324،329، ووطنية 011 ، وهاتك 3302، الذرة الصفراء الهج الثلاثية، جيزة 352 و353و360و368 .