الرئيس السيسي يشارك فى القمة العالمية للقاحات عبر وسائل الاتصال

كتب محمد الجالى

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عبر وسائل الاتصال الإليكترونية في القمة العالمية للقاحات، والتي استضافتها المملكة المتحدة على مستوى رؤساء الدول والحكومات، وبمشاركة عدد من وزراء الخارجية والصحة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن القمة عقدت بغرض حشد الموارد المالية اللازمة لتوفير اللقاحات للدول النامية وإعادة بناء مخزون "التحالف العالمي للقاحات والتطعيمات" من اللقاحات للسنوات الخمس القادمة (2021-2025)، بما يسهم في الحفاظ علىصحة 800 مليون طفل حول العالم، وذلك من خلال دعوة المانحين لحشد الأموال لمساعدة التحالف على الوفاء بالتزاماته عبر تمويل شركاتإنتاج الأمصال، لضمان استمرار برامج تحصين الأطفال في الدول النامية، لاسيما في ظل تداعيات جانحة فيروس كورونا، وتوقف برامجالتحصين في عدد من الدول نتيجة لنقص الإمدادات العالمية من الأدوية واللقاحات، والتأثير السلبي للإغلاق العام والقيود على التحرك علىتوفير اللقاحات ومواصلة عمليات التحصين.