الخارجية: مصر تُدين تفجير مسجد في العاصمة الأفغانية كابول

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الخميس، التفجير الذي استهدف مسجدًا في العاصمة الأفغانية كابول، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى. ونقل البيان خالص التعازي لأسر الضحايا والتمنيات بسرعة الشفاء للمُصابين، مؤكدًا رفض مصر التام لمثل هذه الأعمال الإرهابية ووقوفها مع جمهورية أفغانستان الاسلامية الصديقة، حكومة وشعبًا، في سبيل التصدي لكافة أشكال الإرهاب والعنف.
الخارجية: مصر تُدين تفجير مسجد في العاصمة الأفغانية كابولالخميس، 04 يونيو 2020 10:07 م
وزير الخارجية سامح شكرى
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