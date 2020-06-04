الجنايات تنظر استئناف النيابة على إخلاء سبيل 38 متهم بإحياء رابطة ألتراس أهلاوى

كتبت أمنية الموجى

تنظر بعد قليل محكمة جنايات القاهرة المختصة، استئناف النيابة العامة، على قرار إخلاء سبيل 38 متهما من مشجعى النادى الأهلي، المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ "إحياء رابطة ألتراس أهلاوي"، والمحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة، فى القضية، بتدابير احتراذية.

يشار إلى أن النيابة وجهت للمتهمين فى القضية رقم 770 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، كلا من : "أ. ع"، و"م. ح" تهمة المشاركة مع آخرين فى تأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وأحكامه.

يشار إلى أن النيابة العامة، أمرت سابقا بحبس عدد من مشجعى النادى الأهلي، على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة فى اتهامهم بمشاركة آخرين فى إعادة إحياء رابطة ألتراس الأهلي.

ووجهت النيابة للمتهمين فى القضية رقم 770 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، للمتهمين تهمة المشاركة مع آخرين فى تأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية والانضمام إلى جماعة إرهابية.

وذكر مصدر قانونى أن المتهمين يواجهوا ارتكاب عدة جرائم أبرزها الاشتراك فى تأسيس وتولى وقيادة جماعة مخالفة للقانون، والتخطيط لإعادة إحياء رابطة ألتراس أهلاوى الخارجة عن القانون، والتخطيط لإحداث أعمال شغب، والدعوة للتجمعات والتظاهر، والدعوة لأفكار متطرفة فى الأندية الرياضية، ونشر بيانات تحريضية ضد الدولة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.