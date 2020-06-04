التنمية المحلية تعتمد أكبر حركة محليات تضم 161 قيادة جديدة بعدد من المحافظات

حركة المحليات بالفيوم وبنى سويف وقنا اعتمدها اليوم اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ضمن أكبر حركة محليات اعتمدها الوزير ضمت 161 قيادة جديدة، فى عدد من المحافظات.

وشملت حركة المحليات فى بنى سويف:

هشام أحمد على شادى تم ترقيته سكرتير عام محافظة بنى سويف

حسام حموده أحمد تم ترقيته لسكرتير عام مساعد محافظة بني سويف

محمود ضياء الدين عيسى رئيس حى البساتين بالقاهرة - رئيسا لمركز ومدينة بنى سويف

محمود محمد سعد رئيس مركز ومدينة الشهداء بالمنوفية، رئيسا لمركز ومدينة الفشن ببني سويف.

فيما شملت حركة المحليات بقنا: "محمود ثابت أحمد تم تعيينه رئيس مركز ومدينة الوقف بقنا".

وفى محافظة الفيوم:"فادى يوسف لوقا رئيس مركز ومدينة الزرقا بدمياط – رئيسا لمركز ومدينة سنورس بالفيوم"

وأعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم حركة تنقلات لقيادات الإدارة المحلية والتي تتضمن حوالي 161 قيادة تضم 13 سكرتير عام و 7 سكرتير عام مساعد و 141 رئيس مركز ومدينة وحي و89 رئيس مركز ومدينة و47 رئيس حي و5 ندب بديوان عام المحافظة، كما ضمت أيضا (60 ) قيادة تم تعيينها ضمن اجراءات إعلان الوزارة رقم (2) لسنة 2019.

وطالب شعراوى كافة القيادات الجديدة بالتواجد بين المواطنين لسماع مشكلاتهم بصورة دائمة والعمل على حلها، مؤكداً على أن الإستماع لشكاوى المواطنين وسرعة حلها معيار رئيسى فى تقييم قيادات الإدارة المحلية للحصول على رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم .

وطالب وزير التنمية المحلية ببذل أقصى جهد لخدمة المواطن وتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والإستماع إلى مشكلاتهم .

كما أكد شعراوى علي أن الوزارة تطبق أعلي مستويات العدالة والشفافية في اختيار وتعيين القيادات وتقوم بتصعيد المتميزين ومحاسبة المقصرين .