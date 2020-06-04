البيت الأبيض: ترامب بصحة جيدة ولا آثار جانبية لهيدروكسى كلوروكين عليه

واشنطن (أ ش أ)

أعلن طبيب البيت الأبيض، أنه لم تظهر أى آثار جانبية على الرئيس الأمريكى دونالد ترامب خلال تلقيه لمدة أسبوعين عقار "هيدروكسى كلوروكين" الذى قرر تناوله كإجراء وقائى من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأكد الطبيب شون كونلى - في تقرير، أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس، أن الرئيس أنهى هذا العلاج بكل أمان ومن دون آثار جانبية، مضيفا أن ترامب يواصل الخضوع بانتظام لفحوصات فيروس كورونا وقد أتت كل نتائج الفحوصات سلبية حتى الآن.

يشار إلى أن هيدروكسى كلوروكين يستخدم منذ فترة طويلة لمعالجة الملاريا، إلا أن فعاليته على صعيد مرض كوفيد-19 لم تثبت بعد علميا وتثير جدلا كبيرا في أوساط العلماء.

وفى 19 مايو الماضى، أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترمب، أنه يتناول "دواء هيدروكسي كلوروكين بقرار شخصي لحماية إضافية".

دواء هيدروكسى كلوروكين العقار الأكثر جدلا بالعالم والمرتبط بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمدى قدرته وفعاليته في علاج مصابى فيروس كورونا، وكان آخر هذه التصريحات الجدليه أمس الاثنين بعدما أعلن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية تناوله للعقار منذ أكثر من أسبوع ونصف كإجراء وقائى من عدوى كورونا، بالرغم من سلبية إصابته للفيروس ولم تظهر عليه أي أعراض.

وقال طبيب البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، تناول عقارهيدروكسى كلوروكين بالإضافه الى المكملات الغذائية التي تحتوى على الزنك ، بعد نقاشات عدة بينه وبين الرئيس بشأن استخدام هذا الدواء .

وأوضح الطبيب وفقا لقناة سكاى نيوز الفضائية اليوم الثلاثاء "خلصنا إلى أن الفائدة المحتملة من العلاج تفوق المخاطر النسبية".

تأتى تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب مناقضة للتحذيرات التي أصدرتها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية fda في بيان رسمي بشأن الآثار الجانبية المعروفة للهيدروكسي كلوروكين والكلوروكين بما في ذلك مشاكل إيقاع القلب الخطيرة والمحتملة التي تهدد الحياة، والتي تم الإبلاغ عنها باستخدامها لعلاج أو الوقاية من فيروس كورونا التي لم يتم الموافقة عليها من قبل إدارة الأغذية والعقاقير.