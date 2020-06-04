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البورصة تخاطب 25 شركة للإعلان عن قوائمها السنوية المعتمدة لعام 2019

الخميس، 04 يونيو 2020 07:04 م
البورصة تخاطب 25 شركة للإعلان عن قوائمها السنوية المعتمدة لعام 2019 البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الخميس، مخاطبة 25 شركة بضرورة موافاة البورصة بالقوائم المالية السنوية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، معتمدة من الجمعية العامة خلال شهر من تاريخ إخطارها بقرار لجنة القيد، والتنبيه على الشركات بضرورة إعداد واعتماد القوائم المالية السنوية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، طبقاً لأحكام المادة 46 من قواعد القيد، وهم
 
1. جينيال تورز
2. البدر للبلاستيك
3. بى اى جى للتجارة والاستثمار
4. الصخور العربية للصناعة البلاستيك
5. العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية
6. العربية وبولفارا للغزل والنسيج
7. ليسيكو مصر
8. المصرية للمنتجعات السياحية
9. الوادى العالمية للاستثمار و التنمية
10. جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى
11. جى. أم .سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية
12. مينا للاستثمار السياحي والعقاري
13. جولدن بيراميدز بلازا
14. الشروق الحديثة للطباعة والتغليف
15. حديد عز
16. أسمنت سيناء
17. جنوب الوادي للأسمنت
18. نايل سيتى للاستثمار
19. شهادات الإيداع المصرية لمجموعة السلام القابضة
20. بلتون المالية القابضة
21. EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات
22. العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره
23. جلاكسو سميثكلاين
24. اجواء للصناعات الغذائية – مصر
25- مصر جنوب أفريقيا
 
 
 
كما قررت اللجنة، التنبيه بجلستها المنعقدة اليوم الخميس، التنبيه على الشركات أدناه بضرورة إعداد واعتماد القوائم المالية السنوية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، من الجمعية العامة طبقاً لأحكام المادة 46 من قواعد القيد، وهم؛
1. مرسى مرسى علم للتنمية السياحية.
2. العبوات الطبية.
3. الحفر الوطنية.
4. الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي.
5. المجموعة المصرية العقارية.
6. الشرق الأوسط لصناعة الزجاج.
7. الأهرام للطباعة والتغليف.
8. الأهلى للتنمية والاستثمار.
9. العربية للأسمنت.
10. القاهرة للإسكان والتعمير.
11. مجموعة بورتو القابضة (بورتو جروب).
12. القلعة للاستشارات المالية.
13. اسيك للتعدين – اسكوم.
 

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