اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 يونيو 2020 08:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الإليزيه: سنكرم الأطباء ضمن احتفالية اليوم الوطنى لفرنسا

الخميس، 04 يونيو 2020 07:25 م
الإليزيه: سنكرم الأطباء ضمن احتفالية اليوم الوطنى لفرنسا الاليزيه
كتب : أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الرئاسة الفرنسية، "الإليزيه" اليوم الخميس، أن العرض العسكري التقليدي الذي يقام سنويًا في جادة الشانزليزيه في باريس بمناسبة العيد الوطني لفرنسا، في 14 يوليو، سيتم استبداله هذا العام بحفل في ساحة الكونكورد، امتثالاً للمتطلبات الصحية في ظل انتشار فيروس كورونا.

ونظرًا لاستثنائية هذا العام، سيتم تكريم مقدمي الرعاية الصحية في الاحتفال الذي سيتضمن "عددًا مقتضبًا يبلغ 2000 مشارك ونحو 2500 مدعو"، وفق تدابير التباعد الاجتماعي.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيانها، سيشهد الاحتفال الذي يتضمن عرضًا جويًا "تكريمًا لمشاركة جيوشنا في مكافحة وباء كوفيد-19".

كما "سيكرم مقدمو الرعاية الذين صفق لهم الفرنسيون كل مساء خلال فترة العزل ولجميع الفاعلين الذين انخرطوا ضد الفيروس"، وفق الإليزيه.

ولا توجد خطط حاليا لإفساح المجال أمام الجمهور لحضور الحدث، ولكن "يمكن إعادة تقييم الوضع بحلول الـ 14 من الشهر المقبل" إذا تحسن الوضع الصحي.

وبهذه المناسبة، كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد تمنى أن تكون العطلة الوطنية "مناسبة إضافية للتعبير عن عرفان الأمة وتقديرها لجميع المنخرطين بمكافحة وباء كوفيد-19".

والعيد الوطني في فرنسا، هو ذكرى اقتحام سجن الباستيل الشهير بباريس، يوم 14 يوليو عام 1789، ونجاح الثورة الفرنسية التي أطاحت بالنظام الملكي آنذاك.


فرنسا

العيد الوطنى لفرنسا

الاليزيه

اخبار العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

يوم الباستيل.. الألعاب النارية تضيء سماء باريس فى احتفالات العيد الوطنى لفرنسا

الإثنين، 15 يوليه 2019 03:04 ص

صور.. العالم هذا الصباح.. احتفالات مبهرة فى العيد الوطنى لفرنسا بمحيط برج إيفل.. الآلاف يتظاهرون فى برشلونة للمطالبة بإطلاق سراح الزعماء الانفصاليين.. رئيس حكومة هايتى يستقيل على خلفية أعمال العنف

الأحد، 15 يوليه 2018 10:00 ص

احتفالات مبهرة فى العيد الوطنى لفرنسا بمحيط برج إيفل

الأحد، 15 يوليه 2018 02:16 ص

صور.. احتفالات مبهرة فى العيد الوطنى لفرنسا بمحيط برج إيفل

الأحد، 15 يوليه 2018 02:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ72 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ72 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

فرانس فوتبول تختار مصطفى محمد ضمن أفضل 3 مواهب واعدة فى أفريقيا

فرانس فوتبول تختار مصطفى محمد ضمن أفضل 3 مواهب واعدة فى أفريقيا

مستشار وزيرة الصحة: أصبت بفيروس كورونا منذ 14 يوما وأتلقى العلاج بالمنزل

مستشار وزيرة الصحة: أصبت بفيروس كورونا منذ 14 يوما وأتلقى العلاج بالمنزل

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 4-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 4-6-2020

كورونا حول العالم.. الوفيات تتجاوز 388 ألف حالة وتسجيل أكثر من 6.5 مليون إصابة.. تسجيل 82 وفاة فى باكستان و169 بروسيا.. 1581 إصابة بالفيروس بقطر و659 فى الإمارات و562 بالكويت و778 بعمان و3 إصابات بغزة

كورونا حول العالم.. الوفيات تتجاوز 388 ألف حالة وتسجيل أكثر من 6.5 مليون إصابة.. تسجيل 82 وفاة فى باكستان و169 بروسيا.. 1581 إصابة بالفيروس بقطر و659 فى الإمارات و562 بالكويت و778 بعمان و3 إصابات بغزة

الصحة توجه المستشفيات بإجراء فحوصات كورونا للأجانب واللاجئين

الصحة توجه المستشفيات بإجراء فحوصات كورونا للأجانب واللاجئين

س و ج : كيف يرى الأهلى العروض الخارجية للتعاقد مع فايلر ؟

س و ج : كيف يرى الأهلى العروض الخارجية للتعاقد مع فايلر ؟

البنك الأهلى: تعميم نشر شرائح عازلة فى الفروع ضمن إجراءات الحماية من كورونا

البنك الأهلى: تعميم نشر شرائح عازلة فى الفروع ضمن إجراءات الحماية من كورونا

البنك المركزى ينفى إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو القادم

البنك المركزى ينفى إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو القادم

التعليم: امتحانات الثانوية العامة فى موعدها ولا صحة لاستبدالها باختبار قدرات

التعليم: امتحانات الثانوية العامة فى موعدها ولا صحة لاستبدالها باختبار قدرات

تعرف على حقيقة صرف أدوية البروتوكول العلاجى لفيروس كورونا بجميع الصيدليات

تعرف على حقيقة صرف أدوية البروتوكول العلاجى لفيروس كورونا بجميع الصيدليات

"الداخلية" : عقوبة عدم ارتداء الكمامة غير مطبقة على قائدى السيارات الخاصة

"الداخلية" : عقوبة عدم ارتداء الكمامة غير مطبقة على قائدى السيارات الخاصة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة