الإليزيه: سنكرم الأطباء ضمن احتفالية اليوم الوطنى لفرنسا

كتب : أحمد علوى

أعلنت الرئاسة الفرنسية، "الإليزيه" اليوم الخميس، أن العرض العسكري التقليدي الذي يقام سنويًا في جادة الشانزليزيه في باريس بمناسبة العيد الوطني لفرنسا، في 14 يوليو، سيتم استبداله هذا العام بحفل في ساحة الكونكورد، امتثالاً للمتطلبات الصحية في ظل انتشار فيروس كورونا.

ونظرًا لاستثنائية هذا العام، سيتم تكريم مقدمي الرعاية الصحية في الاحتفال الذي سيتضمن "عددًا مقتضبًا يبلغ 2000 مشارك ونحو 2500 مدعو"، وفق تدابير التباعد الاجتماعي.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيانها، سيشهد الاحتفال الذي يتضمن عرضًا جويًا "تكريمًا لمشاركة جيوشنا في مكافحة وباء كوفيد-19".

كما "سيكرم مقدمو الرعاية الذين صفق لهم الفرنسيون كل مساء خلال فترة العزل ولجميع الفاعلين الذين انخرطوا ضد الفيروس"، وفق الإليزيه.

ولا توجد خطط حاليا لإفساح المجال أمام الجمهور لحضور الحدث، ولكن "يمكن إعادة تقييم الوضع بحلول الـ 14 من الشهر المقبل" إذا تحسن الوضع الصحي.

وبهذه المناسبة، كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد تمنى أن تكون العطلة الوطنية "مناسبة إضافية للتعبير عن عرفان الأمة وتقديرها لجميع المنخرطين بمكافحة وباء كوفيد-19".

والعيد الوطني في فرنسا، هو ذكرى اقتحام سجن الباستيل الشهير بباريس، يوم 14 يوليو عام 1789، ونجاح الثورة الفرنسية التي أطاحت بالنظام الملكي آنذاك.