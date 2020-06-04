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ارتفاع فى حرارة الجو اليوم وشبورة خفيفة والعظمى في القاهرة 34

الخميس، 04 يونيو 2020 08:00 ص
ارتفاع فى حرارة الجو اليوم وشبورة خفيفة والعظمى في القاهرة 34 الطقس
كتب محمود راغب

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يشهد اليوم الخميس ارتفاعا فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى، وشبورة خفيفة صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقسا لطيفا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.
 
كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقسا شديد الحرارة والرياح معتدلة.
 
وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن  يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة، وعلى شمال  وجنوب الصعيد يكون الطقس مائل للبرودة .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، بالقاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجات، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 19 درجات، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجات، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجات، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجات، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة.
 
وشهد أمس الأربعاء طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى، وشبورة خفيفة صباحا،  والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، فيما شهدت السواحل الشمالية طقس لطيف، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.
 
كما شهد شمال الصعيد طقس مائل للحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما شهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.
 
وليلا ساد طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى،  والسواحل الشمالية كان الطقس مائل للبرودة ، وعلى شمال وجنوب الصعيد كان الطقس مائل للبرودة .
 
 
 

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