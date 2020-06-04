ارتفاع الدولار يدفع سعر الذهب للصعود إلى 769 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

قال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة المعادن الثمينة في الغرفة التجارية، إن ارتفاع أسعار الدولار في السوق المصرفى، دفع سعر الذهب للصعود مجددا بقيمة جنيهين اليوم الخميس، إذ بلغ سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا ومبيعا في مصر 769 جنيها للجرام، وذلك على خلفية ارتفاع سعر أوقية الذهب، وكذلك ارتفاع سعر الدولار في مصر ليتخطي 16 جنيها لأول مرة منذ مطلع 2020.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 : 659.15 جنيه.

عيار 21 : 769 جنيها.

عيار 24 : 878.85 جنيه.

الجنيه الذهب : 6152 جنيها.

السعر العالمي : 1708 دولار.

وارتفعت أسعار الذهب الخميس بعد أن تسبب صعود الأسهم المدفوع بمؤشرات على التعافي الاقتصادي بعد إجراءات عزل عام في تسجيل الذهب أكبر انخفاض يومي منذ 30 أبريل نيسان في الجلسة السابقة، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1703.95 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0407 بتوقيت جرينتش، وكان قد تراجع 1.7 بالمئة يوم الأربعاء. وصعد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة إلى 1705.70 دولار.

وقال إليا سبيفاك محلل العملة لدى ديلي إف.إكس إن السوق تشهد بعض ”التحرك التصحيحي“ بعد التراجع الحاد يوم الأربعاء.

وأدى التفاؤل الاقتصادي الناجم عن تخفيف قيود فرضت لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد إلى تراجع الطلب على الذهب الذي يعتبر ملاذا آمنا مؤخرا مما أدى بأسعار المعدن الأصفر للهبوط بنسبة 1.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وقال سبيفاك ”هناك تعاف في الإقبال على المخاطرة... تفاؤل بشأن انتهاء إجراءات العزل العام وبأن الاقتصاد ربما يكون متجها صوب بعض الاستقرار“.

وارتفعت الأسهم الآسيوية إلى أعلى مستوى لها في شهرين يوم الخميس مع تحسن معنويات المستثمرين بفضل توقعات خطط التحفيز الحكومية بما حد من جاذبية الذهب.