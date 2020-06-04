إقامة سور لمصنع تدوير القمامة بالمحلة وانتهاء الأعمال خلال 6 شهور.. صور

الغربية – مصطفى عادل

قال الدكتور احمد عطا نائب محافظ الغربية، فى بيان له انه تم البدء فى أعمال إنشاء سور لمصنع تدوير القمامة بمدينة المحلة الكبرى.

وأوضح نائب محافظ الغربية، أن إنشاء السور بداية لأعمال التطوير بالمصنع للحفاظ عليه من السرقات ، موضحا إسناد أعمال تطوير المصنع للهيئة القومية للإنتاج الحربي، حيث يتوقع أن تنتهى كافة أعمال التطوير للمصنع خلال 6 شهور .

جدير بالذكر، أن الدكتور أحمد عطا ، قد تراس اجتماعا مع وفد الهيئة القومية للإنتاج الحربى، حيث تم الاتفاق مع الهيئة القومية للإنتاج الحربى على تحديد جدول زمنى للأعمال بمصنع المحلة الكبرى خلال الفترة القادمة شامل مواعيد إنهاء التعاقد للإستيراد والأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية ، بما يضمن وصع خطة لاستيعاب كميات القمامة اليومية خلال مدة المشروع.

من ناحيه اخرى تفقد الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، اليوم، أعمال رصف طريق طنطا - المنطقة اللوجستية، استكمالًا لخطة المحافظة لرصف الطرق الرئيسية والفرعية بالقرى والمراكز والأحياء.

وأوضح الدكتور أحمد عطا، فى بيان له، اهتمام محافظة الغربية بقيادة الدكتور طارق رحمى على النهوض بمشروعات الرصف بقرى ومراكز المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل الحركة المرورية ، بما يدعم خطة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأشار "عطا"، إلى استمرار المتابعات اليومية لمعدلات الإنجاز فى أعمال الرصف الجارى تنفيذها بنطاق المحافظة ، مؤكدا على الانتهاء من الأعمال فى مواعيدها الزمنية المحددة.