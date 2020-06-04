إجراء 428 جراحة بمبادرة "قوائم الانتظار" بالمستشفى التعليمى فى طنطا

الغربية - عادل ضرة

أعلن الدكتور محمود سليم مدير المستشفى التعليمى العالمى بجامعة طنطا، عن الانتهاء من إجراء 428 جراحة بالمستشفى خلال الشهرين الماضيين، فى ظل إجراءات مكثفة لمكافحة العدوى ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمنع تراكم قوائم انتظار جديدة فى التدخلات الجراحية التى تشملها المبادرة.

وأكد سليم فى بيان له، حرص المستشفى على الاهتمام بتقديم خدمات علاجية متميزة ومنفردة لخدمة مرضى محافظات وسط الدلتا، فى ضوء تعظيم الاستفادة من إمكانيات المستشفى.

وأضاف، أن جراحات العظام تصدرت عمليات التخصصات الجراحية بواقع 166 جراحة، كما تم إجراء 95 جراحة مخ واعصاب واورام المخ، و 95 جراحات طارئه، و 21 جراحة قلب مفتوح، و 30 جراحة عيون، و 19 جراحة أنف وأذن، و 2 حالة تداخلات أورام كبد.

من ناحيه اخرى أكد كشف الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، فى بيان له، عن نجاح فريق طبى من جراحى المستشفى التعليمى العالمى بطنطا فى إعادة إصلاح بتر كامل بالسلامية الوسطى للسبابة اليمنى لطفلة تبلغ من العمر 14 عاما، فى عملية جراحية استغرقت 5 ساعات.

وأوضح الدكتور أحمد غنيم، عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن جراحات أوتار الأصابع المقطوعة تتمثل صعوبتها فى كونها دقيقة جدا وتحتاج الى جراحين على أعلى مستوى من الكفاءة والتخصصية للرجوع الى نفس السابق للإصابة، موجها الشكر الفريق الطبى وطاقم التمريض المعاون.

وأكد الدكتور حسن التطاوىً المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة طنطا، ان هذه العملية تعد انجازا طبيا جديدا يسجل للمستشفيات الجامعية بطنطا كونها من العمليات الصعبة والمعقدة التى تحتاج الى فريق طبى متخصص.

وأشاد الدكتور محمود سليم مدير المستشفى التعليمى العالمى بمهارة ودقة الفريق الطبى الذى نجح فى استخدام الجراحة الميكروسكوبية والتى تعتمد على استخدام آلات دقيقة جدا وخيوط جراحية رفيعة للغاية، خاصة فى ظل صغر قطر الشرايين والاوردة والذى يبلغ حوالى نصف مل.

وقال الدكتور عبد الحكيم عزت منتصر رئيس الفريق الطبى، انه تم اعاده توصيل الشريان والوريد المغذى للأصبع واصلاح الوتر والعظم، وأعادة اصلاحهم جراحيا تحت الميكروسكوب الجراحى الدقيق.

وضم الفريق الطبى الدكتور عبد الحكيم عزت منتصر، والدكتور احمد اشرف عبد المنعم، والدكتورة رضوى عماد من قسم التخدير، والدكتور أحمد سويلم مدير العمليات بالمستشفى التعليمى العالمى.