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أهالى مدينة البرلس يشيعون جثمان أول طفلة من ضحايا كورونا بكفر الشيخ

الخميس، 04 يونيو 2020 11:47 م
أهالى مدينة البرلس يشيعون جثمان أول طفلة من ضحايا كورونا بكفر الشيخ أهالى مدينة البرلس يشيعون أول طفلة من ضحايا كورونا بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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شيع أهالى مدينة برج البرلس فى كفر الشيخ، مساء اليوم الخميس، جثمان أول طفلة بين ضحايا فيروس كورونا المستجد، والتى توفيت أثناء تلقيها العلاج فى مستشفى العزل الصحى بمدينة بلطيم.

 

ووصل جثمان الطفلة، فى سيارة إسعاف خاصة بنقل جثث مصابى كورونا، قادمًا من مشرحة مستشفى العزل الصحى، بمدينة بلطيم، إلى مقابر أسرتها بمنطقة الغانمية بمدينة برج البرلس، وسط حراسة أمنية مشددة، ليوارى جثمانها بمقابر أسرتها.

 

وتبين من خلال غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن الطفلة"ف.أ"10 سنوات، والمقيمة بمدينة برج البرلس، وصلت للعزل بمستشفى بلطيم يوم 30 مايو الماضي، قادمة من مستشفى كفر الشيخ العام، بعد أن ظهرت نتائجها أنها حاملة لفيروس كورونا المستجد.

 

 وتم وضع الطفلة على جهاز تنفس صناعي،و كانت فى غيبوبة كاملة نتيجة إصابتها بمرض السكر وفشل كلوي، وخضعت للعلاج وفقًا لبرتوكول وزارة الصحة، إلا أنها وافتها المنية اليوم، متأثرة بإصابتها بالفيروس القاتل، وسط حالة من الحزن الشديد للطاقم الطبى الذى أشرف على علاجها،ومن المقرر أن تُدفن الطفلة المتوفاة عقب تغسيلها وفقًا للاشتراطات الطبية والصحية المقررة من قِبل وزارة الصحة، لحالات وفيات فيروس كورونا.

 

وأكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، ل "اليوم السابع "، أن عدد حالات الوفاة حتى اليوم الخميس 16 حالة من محافظة كفر الشيخ والمحافظات الأخرى، وكانوا من بين المسجلين بالحجر الصحى بمستشفى بلطيم .

 

 

 

 

 


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