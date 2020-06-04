أهالى قرية القسيمة بوسط سيناء يقدمون 18 مطلبا للمحافظ لتوفير الخدمات

شمال سيناء - محمد حسين

قدم أهالى قرية القسيمة التابعة لمركز الحسنة بوسط سيناء، 18 مطلبا لمحافظ شمال سيناء، اللواء عبد الفضيل شوشة، لتحسين مستوى الخدمات وتوفيرها وإعادة رفع كفاءة المقرات الحكومية وخدمية وتوصيل شبكات طرق ومياه وخطوط إنارة .

وقال جارى سعد عضو مجلس النواب، عن دائرة وسط سيناء، إن ما تقدم به الأهالى من طلبات تضمنت:

تزويد القرية بفناطيس مياه للشرب ، وسرعة تشغيل خط الكهرباء الجديد الحسنة القسيمة ، ورفع كفاءة مقر الوحدة الصحية ، ورفع كفاءة مبنى مكتب البريد وتفعيله لتقديم الخدمات للأهالى ، ورفع كفاءة المجمع التعليمى لخدمة الطلبة القادمين من مناطق بعيده لتلقى العلم ، ورفع كفاءة مركز الشباب ودعمه بإنشاء ملعب خماسى ليتمكن شباب القرية من ممارسة الأنشطة المنوعة ، وإحلال وتجديد قسم الشرطة .

إضافة لمطلب سرعة إحلال وتجديد العمارات السكنية المتهالكة ، وإحلال وتجديد شبكات الكهرباء الداخلية ، رفع كفاءة الوحدة البيطرية لأهميتها فى رعاية وتقديم الخدمة للثروة الحيوانية ، إنشاء كبائن حديثة لتحسين شبكة الانترنت وتفعيل خطوط التليفونات الأرضية بالقرية .

وطالب الأهالى بفتح مدرسة ثانوى صناعى لخدمة طلبة المرحلة الثانوية ، ورفع كفائة مركز بحوث الصحراء والموارد المائية الكائن بالقرية ، ورفع كفاءة الطرق الداخلية وإنشاء طرق جديدة لربط محاور القرية وخدمة مناطق سكينة لاتصلها طرق ، ورفع كفائة دار المناسبات ، ورفع الرمال المتراكمة داخل القرية التى تعيق حركة السير ، رفع كفاءة ميدان القرية وتحسينه وتجميله بشكل حضارى مناسب ، ورفع كفاءة دار شروق بالقرية لتقديم خدماتها الإدارية المنوعة للأهالى .

المقرات الحكومية بقرية القسيمة بجنوب سيناء

المقرات الحكومية بقرية القسيمة بجنوب سيناء

المقرات الحكومية بقرية القسيمة بجنوب سيناء

تاهالك الطرق

المقرات الحكومية بقرية القسيمة بجنوب سيناء

المقرات الحكومية بقرية القسيمة بجنوب سيناء

تهالك الطرق

المقرات الحكومية بقرية القسيمة بجنوب سيناء