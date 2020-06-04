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أكبر طالب يحصل على ماجستير في سن 83 عاما لـ"الشباب": عليكم محو كلمة مستحيل

الخميس، 04 يونيو 2020 01:32 م
أكبر طالب يحصل على ماجستير في سن 83 عاما لـ"الشباب": عليكم محو كلمة مستحيل حسنى هداهد
كتب أحمد عرفة

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أعرب الدكتور حسني هداهد الحاصل على درجة الماجستير في اللغة العربية في سن الـ 83 عاما، وابن مدينة منيا القمح، عن تقديره لتكريم محافظ الشرقية له، مشيرا إلى أن هذا التكريم أثلج صدره، وأضاف الفرحة لأبنائه وأحفاده، حيث يعد تتويجا للجهد الذى بذله لإتمام رسالة الماجستير في هذا السن المتقدم.

 

وقال الحاصل على درجة الماجستير في اللغة العربية في سن الـ 83 عاما في تصريحات لبرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى، أن محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، استقبله استقبالا جيدا وتحدث عن الرسالة وتصفحها وأبدى إعجابه بها، وأهداه شهادة تقدير ودرع المحافظة .

 

ووجه الدكتور حسنى هداهد، رسالة إلى الشباب قائلا: على الشباب أن يمحوا كلمة مستحيل من قاموسه ويحقق ما يصبوا إليه، فالاجتهاد له ثمر، وإن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله.

 

وفى وقت سابق كرم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية،الدكتور حسني هداهد صاحب الـ 83 عاما وابن مدينة منيا القمح لحصوله علي درجة الماجستير في اللغة العربية ( الأدب في العصر العباسي الثانى) بمنحه شهادة تقدير وميدالية تذكارية ، وذلك تقديراً لإصراره وعزيمته في استكمال الدراسات العليا والحصول علي درجة الماجستير في الأدب العربي.

 

وأشاد محافظ الشرقية،فى بيان له اليوم ،بالخطوة الجريئة وغير المتوقعة من صاحب الـ 83 عاما بأن يتحدى الصعاب ويؤمن بفكرته ويواصل رسالته بالتزود بالعلم والمعرفة ليرسل بذلك رسالة للجميع بأن العلم لا يتوقف عند مرحلة سنية معينه بل يستمر طوال حياه الإنسان.

 

ومن جانبه قدم الدكتور حسني هداهد الشكر لمحافظ الشرقية لتكريمه له اليوم بمكتبه بمنحه ميدالية تذكارية وشهادة تقدير ولكل من وقف بجانبه، مؤكدا أنه واجه العديد من الصعوبات منها تهكمات الأقارب والأصدقاء خلال محاولته الدراسة في الكبر لكنه لم يلتفت لتلك المحاولات التي من شأنها ان تضعف من عزيمته واصراراه لإستكمال دراسته والحصول على أعلى الدرجات العلمية رغم كبر السن وتقدم العمر.

 

 


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