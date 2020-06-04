أسبوعان وتنطلق لجان الثانوية العامة.. غدا بـ"اليوم السابع"

تنشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا الجمعة، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها: شائعة أبرزها توقف العمل بمحطة الضبعة النووية.. أسبوعان وتنطلق لجان الثانوية العامة.. الحكومة تؤكد بدء الامتحانات 21 يونيو.. الحكومة تنفى تحصيل أى رسوم من مرضى كورونا بالمستشفيات الحكومية.

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