أخبار مصر اليوم.. التجارة تصدر قرارا بحظر استيراد السكر الأبيض والخام 3 أشهر

نشر "اليوم السابع" خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، قرار وزيرة التجارة بحظر استيراد السكر الأبيض والخام لمدة 3 أشهر.

وزيرة التجارة تصدر قرارا بحظر استيراد السكر الأبيض والخام لمدة 3 أشهر

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قرارًا بحظر إستيراد السكر الأبيض لمدة 3 أشهر، وقد إستثنى القرار ما يتم إستيراده كمستلزم إنتاج للصناعات الدوائية شريطة صدور موافقة من الجهة المختصة بوزارة الصحة والسكان، كما نص القرار على عدم السماح باستيراد السكر الخام لمدة 3 أشهر أيضًا، إلا بناء على موافقة استيرادية بالكمية المطلوبة تعتمد من وزيرى التجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية.

وزير الخارجية: تركيا تجند وتنقل آلاف المقاتلين الأجانب من سوريا إلى ليبيا

شارك وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الخميس فى الاجتماع الوزارى للمجموعة المصغرة للائتلاف الدولى لمكافحة داعش عبر خاصية "الفيديو كونفرانس"، والذى دعا إليه وزيرا خارجية الولايات المتحدة وإيطاليا.

الأرصاد: توقعات بأمطار خفيفة ورعدية بوسط الصعيد وسيناء الساعات المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس خلال ال 12 ساعة المقبلة، فى ظل التغيرات الحادة والسريعة التى يشهدها حالة الطقس فى فصل الربيع.

الصحة: تكليف أطباء التكليف والزمالة بالعمل فى مستشفيات العزل

وجه الدكتور محمد عبد الوهاب رئيس قطاع مكتب وزير الصحة والسكان خطابا إلى جيع قطاعات الوزارة بإجراء حصر للقوى البشرية من أطباء وتمريض وتخصصات أخرى للمستشفيات على مستوى الجمهورية .

الحكومة تدرس مقترح لإنشاء وحدة "الرخصة الذهبية" لتمكين المشروعات الاستراتيجية

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ لمتابعة ومناقشة عدد من الملفات المهمة ضمن عمل الهيئة، وكذا بحث المقترحات الخاصة بإقامة مشروعات صناعية واستثمارية على مستوى الجمهورية.

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأردنى آخر تطورات على الساحة الفلسطينية

تلقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم 4 الخميس، اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأردنى "أيمن الصفدي"، وذلك للتنسيق والتشاور حول عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.

الحكومة: منطقة استثمارية جديدة بالقاهرة على 64 فدانا باستثمارات 40 مليار جنيه

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ لمتابعة ومناقشة عدد من الملفات المهمة ضمن عمل الهيئة، وكذا بحث المقترحات الخاصة بإقامة مشروعات صناعية واستثمارية على مستوى الجمهورية.

المجلس الأعلى للإعلام يعد نموذج إخطار لإصدار صحيفة عن الأشخاص

أعد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام نموذج إخطار لإصدار صحيفة عن الأشخاص الطبيعية، يتضمن اسم المالك واللقب والجنسية والقدارت المالية للمالك، ونسبة مساهمة كل الملاك والمحل القانونى لكل من الملاك، واسم المؤسسة الصحفية وعنوان مقر إدارتها واسم علامتها التجارية المسجلة، واسم الصحيفة ونوع الصحيفة ودورية إصدار الصحيفة ولغة الإصدار.

السيسى يؤكد استعداد مصر لنقل تجربتها الناجحة بتطبيق برامج التطعيمات الإجبارية

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم عبر وسائل الاتصال الإليكترونية فى القمة العالمية للقاحات، والتى استضافتها المملكة المتحدة على مستوى رؤساء الدول والحكومات، وبمشاركة عدد من وزراء الخارجية والصحة.

الرئيس السيسى يشارك فى القمة العالمية للقاحات عبر الفيديو كونفرانس

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم عبر وسائل الاتصال الإلكترونية فى القمة العالمية للقاحات، والتى استضافتها المملكة المتحدة على مستوى رؤساء الدول والحكومات، وبمشاركة عدد من وزراء الخارجية والصحة.

نقل وتعيين 25 من رؤساء الأحياء ضمن أكبر حركة تنقلات بمحليات القاهرة

شهدت حركة المحليات الجديدة التى اعتمدها اليوم اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية أكبر حركة تنقلات وتعيينات لرؤساء الأحياء بمحافظة القاهرة حيث تم نقل وتعيين 25 رئيس حى.

رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: إيطاليا تنتج 400 مليون جرعة لقاح كورونا سبتمبر

أكد الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق الأوسطية، أن هناك لقاحا إيطاليا تم الحديث عنه منذ شهرين لمكافحة فيروس كورونا، ومن المقرر أن يتم البدء فى إجراءات إنتاجه فى شهر يوليو المقبل، بحيث يكون جاهزا للتصدى للوباء.

التعليم العالى: 69ألف سرير إجمالى الطاقة الاستيعابية لـ26 مدينة جامعية

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، حول الإجراءات التنفيذية والجهود التى تقوم بها الوزارة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، والإمكانات التى تمتلكها للمواجهة. وأكد رئيس الوزراء تكامل الجهود التى تبذلها وزارة التعليم العالى، مع الجهود التى تبذلها وزارة الصحة، والوزارات والجهات المعنية الأخرى، من أجل مواجهة هذا الفيروس، وتخطى هذه الأزمة التى يعانى منها دول العالم.

الصحة توجه المستشفيات بإجراء فحوصات كورونا للأجانب واللاجئين

وجه الدكتور محمد حسانى، مساعد وزيرة الصحة لشؤون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، المستشفيات بتسهيل استقبال وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لحالات الاشتباه ومصابى فيروس كورونا المستجد من الأجانب المقيمين واللاجئين وملتمسى اللجوء على الأراضى المصرية.

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية بنسبة نجاح 99.84%

ينشر "اليوم السابع "، نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية، بعد اعتمادها من الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بنسبة نجاح 99.84 %، وكان أن أكثر من 119 ألف طالب وطالبة من 20 إدارة تعليمية بالشرقية تقدموا بأبحاثهم كبديل لامتحان الفصل الدراسى الثانى تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة ووزارة التربية والتعليم لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

رئيس الوزراء يتابع مخطط إنشاء مدينة سكنية بالعامرية ورؤية تطوير حدائق المنتزه

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة موقف عدد من المشروعات بمحافظة الإسكندرية، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد العزازى، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية: تجاوزنا 90% من إنشاء الحى الحكومى

أكد العميد خالد الحسينى المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن أحد أهم المشروعات فى مصر هو مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أن متابعة الرئيس للإنجازات التى تتم فى العاصمة الإدارية الجديدة تعطى دفعة لإنجاز المهام التى تم التكليف بها فى التوقيت الذى تم تحديده.

التضامن: القطاع الخاص تحمل ثلث تعويضات العمالة غير المنتظمة بأزمة كورونا

وجهت وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين القباج، التحية إلى القطاع الخاص لدوره خلال الفترة الماضية فى دعم قطاع العمالة غير المنتظمة جنبًا إلى جانب الحكومة، حيث ساهم بدفع ثُلث مخصصات التعويضات الموجهة لهذه الفئة لمواجهة أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" والثلث الثانى من الدولة والأخير من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة.

ننشر صورة إقرار الحجر المنزلى الذاتى للعائدين من الخارج

حصل اليوم السابع على صورة من إقرار العزل الذاتىً المنزلى الذى بدأ الحجر الصحى بالمطارات المصرية تطبيقه منذ أمس الأربعاء على كافة القادمين من الخارج وحسب مصادر الحجر بمطار القاهرة فان الراكب الذى ستثبت حالته الصحية سلبية إصابته بجائحة كورونا وعدم ظهور أى من أعراض الوباء عليه فقبل صرفه من المطار سيقوم بالتوقيع على هذا الإقرار.

فيتش: مصر ستصبح الأولى كأكبر قطاع تشييد صناعى بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2029

تلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرين من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، يشير الأول إلى تحسن مؤشر مديرى المشتريات للقطاع الخاص غير النفطى المصرى خلال شهر مايو 2020، والثانى ملخص لتقرير صادر عن مؤسسة " فيتش" حول التوقعات المستقبلية لقطاع التشييد والبناء فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد تداعيات انتشار فيروس "كورونا".

الداخلية تتخذ إجراءات قانونية ضد 6 الاف سائق لمخالفتهم الكمامة

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، عن اتخاذ الإجراءات القانونية إزاء 6180 سائق نقل جماعى لعدم ارتداء الكمامة الواقية، وذلك خلال 24 ساعة.

البنك المركزى ينفى إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائيًا بدءًا من يوليو القادم

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائيًا بدءًا من يوليو القادم فى ظل أزمة فيروس كورونا، تواصل المركز مع البنك المركزى المصرى، والذى نفى تلك الأنباء، مُؤكدًا أنه لا صحة لإلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائيًا بدءًا من يوليو القادم فى ظل أزمة فيروس كورونا، مُوضحًا استمرار التعامل بجميع الأوراق النقدية المتداولة حاليًا بالأسواق دون إلغاء، بالتزامن مع تفعيل طرق الدفع الإلكترونى بكافة المؤسسات والمصالح الحكومية، مُشددًا على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية على مستوى الجمهورية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

"المالية": لا صحة لوجود نقص فى العملات المعدنية" الفكة" بالأسواق

نفت وزارة المالية فى تقرير رصد الشائعات للحكومة ما تردد من أنباء بشأن نقص شديد فى العملات المعدنية "الفكة" بالأسواق، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أى نقص فى العملات المعدنية "الفكة" بالأسواق، مُوضحةً توافر العملات المعدنية بجميع فئاتها بالأسواق، مُشيرةً إلى أنه اعتبارًا من أول يناير الماضى تمت زيادة الطاقة الإنتاجية من العملات المعدنية بنسبة 50% ليصل إجمالى الإنتاج إلى 30 مليون جنيه شهريًا، وذلك تيسيرًا على المواطنين وتجنب أى اختناقات أو أزمات بالأسواق.

الحكومة تنفى توقف العمل بمشروع محطة الضبعة النووية بسبب أزمة فيروس كورونا

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن توقف العمل بمشروع محطة الضبعة النووية بسبب أزمة فيروس كورونا، موضحا أنه تواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوقف العمل بمشروع محطة الضبعة النووية بسبب الوباء، مُشددةً على استمرار العمل بالمشروع وفقًا للجداول الزمنية المقررة مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بموقع المشروع للحفاظ على سلامة كافة العاملين والمتواجدين فيه.

التعليم: امتحانات الثانوية العامة فى موعدها ولا صحة لاستبدالها باختبار قدرات

نفت وزارة التربية والتعليم فى تقرير رصد الشائعات للحكومة ما تردد من أنباء بشأن عقد اختبارات قدرات لطلاب الثانوية العامة كبديل للامتحانات النهائية، مُؤكدةً أنه لا صحة لعقد اختبارات قدرات لطلاب الثانوية العامة كبديل للامتحانات النهائية، وأن امتحانات الثانوية العامة ستعقد فى مواعيدها المحددة وفقًا للخريطة الزمنية المُعلنة مسبقًا، حيث من المقرر أن تبدأ فى 21 يونيو 2020 وتستمر حتى 21 يوليو، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة الطلاب وكافة أعضاء المنظومة التعليمية.

الصحة تنفى تحصيل مستشفيات الحكومة مبالغ مالية من مصابى كورونا مقابل العلاج

نفت وزارة الصحة ما تردد من أنباء حول تحصيل المستشفيات الحكومية مبالغ مالية من مصابى فيروس كورونا مقابل العلاج، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحصيل المستشفيات الحكومية أى مبالغ مالية من مصابى فيروس كورونا مقابل العلاج، وأن كافة خدمات الرعاية الطبية اللازمة لجميع مصابى فيروس كورونا تقدم مجانًا داخل جميع المستشفيات الحكومية التى تم تفعيل تلك الخدمة الطبية بها، وذلك فى إطار حرص الوزارة على القيام بدورها للتصدى لأزمة انتشار فيروس كورونا.

التموين تنفى رفع سعر رغيف الخبز المدعم بداية من العام المالى الجديد

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن رفع سعر رغيف الخبز المدعم بدايةً من العام المالى الجديد، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا توجد أى نية للمساس بسعر رغيف الخبز المدعم مهما زادت تكلفة إنتاجه، مُوضحةً استمرار صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بـ 5 قروش فقط، وأن الموازنة العامة الجديدة 2020/2021 ستتحمل فارق التكلفة بين سعر البيع وسعر الإنتاج الحقيقى، وذلك فى إطار دعم محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.

مطار القاهرة يستقبل اليوم 13 رحلة استثنائية من السعودية والكويت ولبنان

يستقبل مطار القاهرة الدولى اليوم الخميس، 13 رحلة دولية من 3 دول عربية على متنها حوالى 2400 مصريا من المتواجدين بالخارج ومنعهم توقف الرحلات بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد من العودة للبلاد .

"الداخلية": عقوبة عدم ارتداء الكمامة غير مطبقة على قائدى السيارات الخاصة

نفت وزارة الداخلية ما تردد من أنباء حول تغريم المواطنين حال عدم الالتزام بارتداء الكمامة داخل السيارات الخاصة، مُؤكدةً أنه لا صحة لتغريم المواطنين حال عدم الالتزام بارتداء الكمامة داخل سياراتهم الخاصة

الحكومة تنفى تغيير بأى عقوبات لمخالفى تنفيذ إجراءات مواجهة فيروس كورونا

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من منشورًا يتضمن إجراءات قانونية وغرامات مالية مغايرة لما أعلنه مجلس الوزراء من عقوبات لمخالفى تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، نفى مجلس الوزراء تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدًا أن هذا المنشور مزيف وغير صادر عن مجلس الوزراء، وأن القرارات الصادرة مسبقًا بشأن تلك العقوبات كما هى، ولم يطرأ عليها أى تغيير

بالأسماء.. التنمية المحلية تعلن حركة رؤساء الأحياء والمدن والمراكز

أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أسماء حركة رؤساء الأحياء والمدن والمراكز، التى اعتمدها اليوم الخميس.

التعليم العالى: إصابات بين العاملين بكورونا وتطهير كامل بمقر أكاديمية البحث العلمى

كشف الدكتور محمد الطيب، المتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وجود إصابات بفيروس كورونا بين صفوف العالمين بوزارة التعليم العالى.

إحالة محاكمة محسن السكرى فى "غسيل الأموال" للمحكمة الاقتصادية

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار على الهوارى، إحالة إعادة محاكمة محسن السكرى، بتهمة غسيل الأموال، للمحكمة الاقتصادية.

غدا شبورة وطقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 32 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الجمعة، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى، وشبورة خفيفة صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس لطيف، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

الحجر الصحى بالمطار: الكشف على الرحلة يستغرق 45 دقيقة بعد تطبيق العزل المنزلى

أكدت مصادر طبية بالحجر الصحى بمطار القاهرة اليوم الخميس فى تصريحات صحفية أن الطواقم الطبية بالحجر بدأت تنفيذ إلغاء العزل الطبى الخاص بالقادمين إلى مصر من خارج البلاد وذلك تفعيلا للقرار الصادر بالأمس من وزارة الصحة.

ضبط 4 آلاف شخص اخترقوا حظر التجوال و2000 سيارة مخالفة

تمكنت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية، حيث تم ضبط (4832) شخص مخالف لقرار حظر تحرك المواطنين، و(2294) مركبة مخالفة.

السجون تفرج عن 399 سجينا بعفو رئاسى وشرطي

أفرج قطاع السجون عن 399 سجينا بعفو رئاسى وشرطى، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم (231) لسنة 2020 بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو.

التنمية المحلية تعلن أسماء المعينين فى حركة المحليات الجديدة

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية اليوم الخميس، تفاصيل الأسماء فى حركة المحليات الجديدة، التى شملت تعيين كل من عبد الفتاح حمدى تمام عطيه ( سكرتير عام البحر الأحمر ) تم تعيينه سكرتير عام الإسكندرية، وأشرف مصطفى محمد إبراهيم ( سكرتير عام محافظة الوادى الجديد ) تم تعيينه سكرتير عام مطروح )، وأشرف محمد حسنين موافى ( سكرتير عام محافظة الأقصر ) تعيينه سكرتير عام محافظة كفر الشيخ، وعبد القادر عبد الخالق عبد القادر النورى ( سكرتير عام الفيوم ) تعيينه سكرتير عام محافظة الدقهلية ونادر حنفى محمود عشماوى تم ترقيته سكرتير عام جنوب سيناء، وطارق عبد العظيم محمد جبر تم ترقيته لسكرتير عام محافظة السويس، وهشام احمد على شادى تم ترقيته سكرتير عام محافظة بنى سويف، ومحمد عبد الجليل محمد النجار ( سكرتير عام أسيوط ) تم تعيينه سكرتير عام محافظة المنيا، ومحمد محمود أبو غنيمة ( سكرتير عام محافظة مطروح ) تعيينه سكرتير عام محافظة الفيوم، وحسين أحمد كمال الجندى ( سكرتير عام محافظة الشرقية ) تعيين سكرتير عام محافظة أسيوط، وحاتم زين العابدين البيه ( رئيس مدينة ومركز المحلة الكبرى بالغربية ) تم تعيينه سكرتير عام محافظة الوادى الجديد، واللواء محمد كمال البندارى سكرتير عام محافظة كفر الشيخ تم تعيينه سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، ومحمد عبدالفتاح أدم عثمان من سكرتير عام محافظة المنيا تم تعيينه سكرتير عام محافظة الأقصر.

رئيس شعبة الأدوية: لدينا مخزون استراتيجى للعقار المستخدم فى علاج كورونا

قال الدكتور على عوف رئيس شعبة تجارة الأدوية، إنه منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا، ووضعت الحكومة ووزارة الصحة خطة استباقية محكمة لتوفير كافة المستلزمات الطبية الخاصة بالتصدى لهذا الفيروس المستجد، متابعا: لدينا مخزون استراتيجى للدواء المستخدم فى علاج كورونا.

"غسيل الأموال" تعيد محسن السكرى لخلف القضبان أمام الجنايات

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار على الهوارى، بعد قليل، أولى جلسات إعادة محاكمة محسن السكرى، بتهمة غسيل الأموال، ووصل منذ قليل المتهم لمحكمة التجمع الخامس.

التعاون الدولى: تمويل 2176 مشروعا بـ27 محافظة من المنحة السعودية للمشروعات

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، عن تمويل 2176 مشروعا حتى الآن فى 27 محافظة من خلال منحة المملكة العربية السعودية البالغ قيمتها 200 مليون دولار، ساهمت فى خلق حوالى 12 ألف فرصة عمل.

طرح الإعلان الرابع عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى بـ4 مدن جديدة خلال شهرين

كشفت مصادر مطلعة، عن موعد وتفاصيل الإعلان الرابع عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى، لافتة إلى أنه تم تحديد 4 مدن جديدة لكى يتضمنها الإعلان الجديد.

قرار جمهورى بالموافقة على قرض كويتى لتمويل مشروع طريق النفق - شرم الشيخ

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض ثان مقداره 26 مليون دينار كويتى لتمويل مشروع طريق النفق - شرم الشيخ ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، وتعديل اتفاقية القرض الأول الموقع بتاريخ 13 مارس 2018 بين جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية والموقعة فى القاهرة بتاريخ 21 أكتوبر 2019.

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" لقاح إيطالى جديد لمواجهة كورونا باستخدام الحمض النووي

عملية إنعاش جديدة للبحث عن لقاح إيطالى ضد فيروس كورونا، أعلنت عنها شركتى (تاكيس) و(روتافارم بيوتيك) اللتين أبرمتا اتفاقية تعاون لتطوير لقاح صممته شركة (كاستيل رومانو) ضد وباء كوفيد 19، والمسمى Covid-eVax.