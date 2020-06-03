500 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء فى أسوان

كتبت رحمة رمضان



اكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة أنه فى إطار الإهتمام الذى توليه الدولة لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين على مستوى الجمهورية تسعى الوزارة و شركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان إستقرار وإستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجوده وتقليل فترات إنقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمره فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه فى أنماط الاستهلاك ،





وفى هذا الصدد ففى نطاق قطاع أسوان والذى يبلغ عدد المشتركين به حوالي( 540) الف مشترك إحدى المحافظات التابعة لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء نجحت الشركة فى تحقيق عدد من الإنجازات وذلك حتى ابريل 2020 متضمنة تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين خلال الفترة على النحو التالى :





ففي إطار تنفيذ الشركة لخطتها الطموحة حتى 30/4/2020 فقد بلغ إجمالي ماتم تنفيذه في نطاق شركه مصر العليا لتوزيع الكهرباء بقطاع (اسوان) بتكلفه اجماليه حوالي 500 مليون جنيه متضامنه :





- إنشاء موزعات جهد 11 ك.ف. بعدد 5 موزع.





- تركيب أكشاك بالمحولات قدرات مختلفة بعدد 229 كشك بالمحول.





- تركيب محولات قدرات مختلفة بعدد 363 محول.





- تركيب صناديق جهد منخفض بعدد 115 صندوق.





- تركيب وحدات ربط حلقي جهد متوسط بعدد 144 وحدة.





- انشاء خطوط كابلات جهد متوسط بطول 378 كم.





- انشاء خطوط هوائية جهد متوسط بكمية 120 طن.





- تركيب أعمدة جهد متوسط بعدد 890 عامود.





- انشاء خطوط كابلات جهد منخفض بطول 29,9 كم.





- انشاء خطوط هوائية معزولة جهد منخفض بطول 5202 كم.





- تركيب أعمدة جهد منخفض بعدد 6780 عامود.





وفيما يتعلق بخطة احلال الهوائيات فقد تم استبدال خطوط جهد متوسط هوائية تمثل خطورة على المواطنين ضمن خطة الدولة بإجمالي عدد 88 عملية بإجمالي أطوال كابلات 36 كم بإجمالي تكلفة تبلغ حوالي 33 مليون جنيه .





وفيما يتعلق بمدى التحسن في الانقطاعات (خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 30/4/2020 ومقارنتها بالفترة المناظرة) مؤشرات استمرار التغذية الكهربية





1- انخفاص معدل متوسط عدد الانقطاعات ( (SAIFI"انقطاع / مشترك"





للغير مبرمج بنسبة 25 % عن ال فتره المناظر بالاضافه إلي عمليات الصيانه المكثفه البرمجه بهدف تدعيم الشبكه





2- انخفاصى معدل متوسط أزمنة الانقطاعات ((SAIDI"دقيقة /مشترك"





للغير مبرمج بنسبة 39% عن الفترة المناظرة.





3- انخفاض مؤشر معدل متوسط أزمنة الانقطاعات (CAIDI) "دقيقة/انقطاع"





للغير مبرمج بنسبه 20% عن الفتره تلمناظره





وإلى جانب الطفرة الملحوظة في عمليات تأهيل مراكز خدمة العملاء (كأعمال مدنية – ومنظومات رقمية مميكنة) فان الشركة تعمل لتسريع الاجراءات من خلال خدمة الشباك الواحد، حيث أثمرت هذه المجهودات في تقليل قوائم الانتظار حيث لا يتعدى التركيب اسبوع من سداد القيمة.





وتم تطوير مراكز خدمة الشباك الواحد قطاع أسوان حيث تم الانتهاء من الأعمال المدنية لعدد (8) مراكز خدمة عملاء ، وتم الانتهاء من تركيب تجهيزات شاشات ومعدات منظومة الانتظار الرقمي لعدد (4) وجاري تركيب عدد (2) مركز خدمة عملاء، وتحديث برنامج خدمة الشباك الواحد لعدد (2) مركز خدمة عملاء.





وكان لهذه الأعمال مردود على المواطن حيث تم تحسين مستوي الخدمة المقدمة للعملاء، وضمان استمرارية التغذية بأعلى جودة مع تقليل عدد وفترات الأعطال.





وفيما يتعلق بالسداد الإلكتروني عن(عن شهري مارس وأبريل للعدادات مسبقة الدفع والعدادات الميكانيكية والرقمية) بلغت عدد عمليات السداد الإليكتروني للعدادات مسبقة الدفع 81681عملية سداد بإجمالي مبلغ حوالي 6.6 مليون جنيه





كما بلغت عدد عمليات السداد الإليكتروني للعدادات الميكانيكية والرقمية 207عملية سداد بإجمالي مبلغ 35 الف جنيه.









وحول برنامج القراءة الموحد بدأ العمل في مشروع برنامج القراءات الموحد تدريجيا من شهر فبراير 2020 بغرض تحقيق العدالة بين المواطن والشركة من خلال سداد المواطن لقيمة استهلاكه الحقيقي والفعلي الخاص به شهريا عن قناعة كاملة ورضاء تام وذلك من خلال هذا البرنامج الموحد والذي يقضى على أي تدخل بشرى في اصدار الفاتورة حيث يتم قراءة العدادات اليه عن طريق التصوير المباشر للعداد وحساب فارق الاستهلاك الكترونيا.





ومن هذا المنطلق لقد قامت شركه مصر العليا لتوزيع الكهرباء لإطلاق شاره البدء للعمل في البرنامج علي مرحلتين لاجمالي المشتركين بقطاعات الشركة.



١ المرحله الاولي في فبراير 2020 لعدد 15 فرع وإجمالي عدد مشتركين 718 الف مشترك وتم العمل بنجاح في هذه المرحله



٢ المرحله الثانيه في مارس 2020 لعدد 34 فرع باجمالي عدد مشتركين حوالي 2.9 مليون مشترك وتم العمل بي المرحلتين بنجاح ليصل إجمالي العدد الكلي المطبق عليه البرنامج 3.6 مليون مشترك لعدد 49 فرع وهو ما يمثل 100% من إجمالي عام الشركة





وحول موقف الضبطية القضائية ومحاضر سرقات التيار خلال الفترة 1/7/2019 حتى 30/4/2020 فى قطاع أسوان: فقد بلغ عدد المحاضر بالضبطية القضائية حوالى عدد (3563) محضر بقيمة 9 مليون جنيه و بشرطه الكهرباء بلغ عدد المحاضر (21968) محضر بقيمه 38 مليون جنيه



وشدد الدكتور شاكر علي اهميه استقرار التغذيه الكهربيه وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.



