اليوم السابع
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الأربعاء، 03 يونيو 2020 07:00 م
خالد صلاح
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338 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 وفاة في مقاطعة أونتاريو الكندية

الأربعاء، 03 يونيو 2020 05:57 م
338 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 وفاة في مقاطعة أونتاريو الكندية كورونا فى كندا - أرشيفية
أ ش أ

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سجلت مقاطعة أونتاريو الكندية، اليوم الأربعاء، انخفاضا فى عدد حالات كورونا الجديدة بعد ارتفاع مثير للقلق على مدار اليومين الماضيين، حيث سجلت المقاطعة 338 حالة جديدة.
وقال مسؤولو الصحة اليوم إن الإصابات الجديدة رفعت إجمالي الإصابات في المقاطعة إلى 29047، وهو أقل عدد من الحالات الجديدة منذ 29 مايو الماضي، عندما سجلت المقاطعة 344 إصابة جديدة.
كما أعلنت المقاطعة عن تسجيل 19 حالة وفاة جديدة اليوم، ليصل عدد الوفيات الإجمالي في المقاطعة إلى 2312.
وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة في كندا إلى 92748 حالة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 7414 حالة.
ولم يتم الإعلان عن حالات جديدة بعد في مقاطعة كيبيك، التي تعتبر أكثر مقاطعات كندا تسجيلا لحالات الإصابة والوفيات.


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مقاطعة أونتاريو الكندية

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فيروس كورونا

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