وأضافت الوزارة أن 11075 ممن أصيبوا بالفيروس التاجي المستجد تماثلوا للشفاء منه. 
وبلغ متوسط أعمار المصابين في الجمهورية الواقعة بمنطقة البحر الكاريبي 65 عاما 70% منهم رجال لديهم تاريخ طويل من الإصابة بالأمراض المزمنة كارتفاع ضغط الدم والسكري. 