سانتو دومينجو (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة فى جمهورية الدومينيكان اليوم الأربعاء، ارتفاع مجمل إصابات فيروس كورونا إلى 17752 والوفيات إلى 515، ونقلت وكالة أنباء برنسا لاتينا فى نسختها باللغة الإنجليزية عن الوزارة قولها في بيان إن 1989 مريضا يخضعون للعلاج في الحجر الصحي بينما تم عزل 4173 في منازلهم.

وأضافت الوزارة أن 11075 ممن أصيبوا بالفيروس التاجي المستجد تماثلوا للشفاء منه.

وبلغ متوسط أعمار المصابين في الجمهورية الواقعة بمنطقة البحر الكاريبي 65 عاما 70% منهم رجال لديهم تاريخ طويل من الإصابة بالأمراض المزمنة كارتفاع ضغط الدم والسكري.

وكانت السلطات الصحية فى جمهورية الدومينيكان، أعلنت مارس الماضى، اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس (كورونا) المستجد فى أراضيها.

وأوضح وزير الصحة فى الدومينيكان، رافائيل سانشيز- فى مؤتمر صحفي، نقلته شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية، أن المصاب إيطالي الجنسية ويبلغ من العمر 62 عاما، وكان قد وصل إلى البلاد في الـ 22 من الشهر الماضي، وأظهرت الفحوص الطبية إصابته بفيروس (كورونا).