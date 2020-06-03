وفاة القمص بولا عياد كاهن كنيسة الأنبا بولا بشبرا الخيمة

سارة علام

أعلنت الكنيسة القبطية وفاة القمص بولا عياد كاهن كنيسة القديس الأنبا بولا بشبرا الخيمة.

من جانبه، تقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء لنيافة الأنبا مرقس مطران إيبارشية شبرا الخيمة ومجمع كهنة الإيبارشية، في رحيل الأب المبارك القمص بولا عياد، ويلتمس عزاءًا سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

ولد الأب المتوفي في 22 ديسمبر 1959 وسيم كاهنًا في 26 فبراير 1993 ونال القمصية يوم 19 يناير 2004. وأقيمت صلاة تجنيزه أمس

تعيش الكنيسة هذه الأيام ،أيام الخماسين وهى فترة الخمسين يومًا المحصورة بين عيد الفصح "أى عيد القيامة"، وعيد الخمسين "أى عيد العنصرة" وهى فترة فرح فلا يُصام فيها، ويجرى الطقس فيها باللحن الفرايحى، ويُحتفل فيها يوميًا بذكرى قيامة المسيح من بين الأموات.

يسمى كل يوم أحد من آحاد الخماسين المقدسة باسم مختلف، الأحد الأول هو أحد توما تلميذ المسيح الذى تشكك فى القيامة ثم عاد وآمن بها، والأحد الثانى يسمى بأحد الحياة الأبدية، أما الأحد الثالث، فهو أحد السامرية، والأحد الرابع يسمى بنور العالم، والأحد الخامس يطلق عليه الطريق والحق والحياة، لكن الأحد السادس يطلق عليه انتظار الروح القدس، فيما يسمى الأحد السابع بعيد العنصرة.