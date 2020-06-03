اليوم السابع
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الأربعاء، 03 يونيو 2020 05:44 م
خالد صلاح
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وزير الصحة العراقى: نحن فى حالة حرب ونطالب الكل بالتكاتف معنا

الأربعاء، 03 يونيو 2020 05:36 م
وزير الصحة العراقى: نحن فى حالة حرب ونطالب الكل بالتكاتف معنا كورونا - أرشيفية
أ ش أ

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أكد وزير الصحة العراقى حسن التميمى، أن بلاده فى حالة حرب، مطالباً الجميع بالتكاتف مع الوزارة.
وقال التميمي - في مؤتمر صحفي مشترك خلال حضوره مع نقيب الأطباء في العراق افتتاح ثلاث مراكز طبية بالنجف وأوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية، اليوم /الأربعاء/ - إن "جميع الإصابات متوقعة ونحن مسيطرون ولا يوجد سوى 43 حالة خطرة".
وأعرب وزير الصحة العراقي، عن "توقعه تخصيص موازنة جيدة للصحة"، مؤكداً : "نحن في حالة حرب وننفي إعطاء أي مبالغ مالية لمرضى كورنا وهذا الأمر هو تسقيط فقط ونطالب الكل بالتكاتف معنا".
وأوضح التميمي، "من يريد أن يدمر النظام الصحي في بالبلاد هو من يطلق هذه الشائعات"، موجهاً بـ "صرف مكافآت لكل العاملين في الصحة".


كورونا

فيروس كورونا

العراق

كورونا فى العراق

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