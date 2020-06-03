اليوم السابع
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وزير الخارجية الأمريكى يبحث مع نظيره الفرنسى عددا من القضايا المشتركة

الأربعاء، 03 يونيو 2020 04:00 ص
وزير الخارجية الأمريكى يبحث مع نظيره الفرنسى عددا من القضايا المشتركة وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
وكالات

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بحث وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، فى اتصال هاتفى، اليوم، مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان خطوات الحد من العنف، ودفع حل سياسي متفاوض عليه لإنهاء الصراع في ليبيا.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، ناقش الجانبان تعاون الولايات المتحدة وفرنسا لتعزيز العلاقات والتضامن بين البلدين، وتأكيد أهمية تنسيق الجهود في الأمم المتحدة بشأن قضايا مواجهة الأمن العالمي والصحة العامة.  

فى سياق أخر، أكد مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكى، أن الصين تسعى لاستخدام برامج الطلاب والباحثين غير المهاجرين، لسرقة التكنولوجيا الأمريكية والمعلومات، قائلا :"الرئيس ترانب اتخذ اجراءات للحد من ذلك".

وقال بومبيو ف تغيردة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"اتخذ الرئيس ترامب إجراءات للمساعدة في حماية الأمن القومي للولايات المتحدة والحد من قدرة جمهورية الصين الشعبية على استخدام برامج تأشيرات الطلاب والباحثين غير المهاجرين لسرقة التكنولوجيا الأمريكية والمعلومات سعياً وراء الهيمنة العسكرية".


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