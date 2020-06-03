اليوم السابع
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نقيب الأشراف ينعى الدكتور عبد الفضيل القوصى وزير الأوقاف الأسبق

الأربعاء، 03 يونيو 2020 02:11 م
نقيب الأشراف ينعى الدكتور عبد الفضيل القوصى وزير الأوقاف الأسبق الراحل الدكتور محمد عبد الفضيل القوصى
كتب لؤى على

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نعى السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، وكيل أول مجلس النواب، ببالغ الحزن والأسى، ومزيد من قضاء الله وقدره، الدكتور محمد عبد الفضيل القوصى وزير الأوقاف الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء. 
 
وقال نقيب الأشراف، في بيان له، الأربعاء، إن الدكتور محمد عبد الفضيل القوصى، قامة علمية فريدة، أثرى المكتبة الإسلامية بالعديد من المؤلفات، حول سماحة الإسلام، والتي ساهمت في نشر الفكر الإسلامي الوسطي، ويعد أحد أبرز من ناقشوا القضايا الفكرية للأمة، ووضعوا الحلول لها، أبرزها الأزمات المعاصرة التي يعيشها الإنسان. 
 
وأكد نقيب الأشراف أن التاريخ سيكتب بحروف من نور، ما قدمه الدكتور محمد عبدالفضيل القوصى لخدمة الدين الإسلامي، والذود دفاعاً عنه ضد التيارات المعادية، مشددًا على أن مؤلفاته التي تركها بالمكتبة الإسلامية تعد إرثا ثمينا ومنهجا يسير عليه الأجيال المقبلة. 
 
وتقدم نقيب الأشراف، بخالص العزاء للأزهر الشريف، ولأسرة وزير الأوقاف الأسبق، داعياً الله عز وجل أن يلهمهم وكل تلاميذه وأصدقائه الصبر والسلوان، وأن يرحمه ويدخله فسيح جناته، ويجعل ما قدمه في خدمة الإسلام والمسلمين، في ميزان حسناته، وشفيعا له يوم القيامة.

محمد عبد الفضيل القوصى

الازهر الشريف

نقيب الاشراف

منظمة خريجى الازهر

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