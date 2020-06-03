اليوم السابع
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خالد صلاح
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نقابة الصرافين بلبنان: شراء الدولار بسعر صرف لا يقل عن 3950 ليرة

الأربعاء، 03 يونيو 2020 09:39 ص
نقابة الصرافين بلبنان: شراء الدولار بسعر صرف لا يقل عن 3950 ليرة الدولار - صورة أرشيفية
رويترز

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قالت نقابة الصرافين في بيان إن الصرافين سيشترون الدولار الأمريكي بحد أدنى 3950 ليرة لبنانية ويبيعونه بسعر أقصى 4000 ليرة اليوم الأربعاء، مما يمثل إنهاء لإضراب استمر شهرا.

وكان قد قال مصرف لبنان المركزي في بيان، إنه سيوفر الدولار للواردات بسعر صرف 3200 ليرة بهدف خفض أسعار المواد الغذائية.
 
وقال البيان "سيتابع مصرف لبنان ضخ الدولارات النقدية التي يستحوذ عليها، عبر المصارف، بغية تمويل الاستيراد بسعر 3200 ليرة لبنانية للدولار الأمريكي، بهدف تخفيض أسعار المواد الغذائية".

لبنان

الدولار

نقابة الصرافين

مصرف لبنان المركزي

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