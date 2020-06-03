نقابة البيطريين: صرف 50 ألف جنيه لأسر الأعضاء شهداء كورونا و10 آلاف للمصابين

كتبت آية دعبس

قال الدكتور السيد عبيد، الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، إنه بناء علي البيان الصادر بتاريخ 12 أبريل 2020 من نقيب عام أطباء بيطريين مصر، الدكتور خالد فاروق العامري، الذي ينص على صعوبة وتعذر انعقاد مجلس النقابة العامة في الظروف الحالية فإن هيئة مكتب النقابة تتحمل المسؤلية كاملة هذه الفترة لخدمة أعضاءالجمعية العمومية.

وأوضح الأمين العام، فى بيان أصدرته النقابة منذ قليل، أنه بناء علي الأحداث الراهنة و الظروف الصعبة التي تواجه الكادر الطبي عموما والأطباء البيطريين في مواجهة جائحة فيروس كورونا خاصة، فإن هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء البيطريين قد قررت بالتمرير بعد الموافقة الجماعية تليفونيا علي مساندة الأعضاء في هذه الظروف بالأتي:

1- فى حالة الأصابة للعضو يتم صرف مبلغ 10000 جنيه ( عشرة الاف جنيه).

2- وفى حالة الوفاة للعضو لا قدر الله يتم صرف مبلغ 50000 جنيه ( خمسون ألف جنيه ).

وأشار إلى أن ذلك بخلاف ما يتم صرفه من اتحاد نقابات المهن الطبية مبلغ 20000 جنيه ( عشرون ألف جنيه ) في حالة الإصابة، و 50000 جنيه ( خمسون الف جنية ) في حالة الوفاة.

من ناحية أخرى، أعلنت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء البيطريين 2020، برئاسة الدكتور البدرى ضيف وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، تأجيل إجراء عمليات التصويت بالانتخابات حتى 17 يوليو 2020، حرصا من مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين علي صحة وسلامة الأطباء البيطريين، ومن منطلق المسئولية الاجتماعية والمهنية، نظرا لتفشي فيروس كورونا (19-covid) في الأيام الأخيرة و تزايد أعداد الاصابات.

كانت قد أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، عن إجراء انتخابات التجديد النصفى، على مقعد النقيب العام، والتجديد النصفى للنقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية، عدا فرعيات "القاهرة، الجيزة، قنا"، وذلك يوم الجمعة 12 يونيو 2020، من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة الخامسة مساء، بمقر النقابة العامة بجاردن سيتى، والمقرات الانتخابية على مستوى الجمهورية، تحت إشراف قضائى كامل.