نائب محافظ الإسكندرية:إغلاق 6 آلاف مكان للتجمع والآمر يتوقف على سلوك المواطن

الإسكندرية جاكلين منير

قالت الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الاسكندرية، إن المحافظة قامت بمواجهة التجمعات بكافة صورها، حيث تم تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيف أعداد الموظفين داخل الديوان العام والآحياء والمديريات الخدمية، والالتزام بأعمال الرش والتطهير.

وأشارت جاكلين عازر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الإسكندرية من أول المحافظات التى إتخذت قرار غلق الشواطئ، الذى أصدره اللواء محمد الشريف، ثم تم تعميمه على باقى المحافظات، بالإضافة إلى غلق كافة أماكن التجمعات حيث تم إغلاق نحو 6 آلاف مكان تجمع من مراكز الدورس الخصوصية وصالات الالعاب الرياضية ومراكز الشباب والرياضى والمقاهى والكافتيريات، وتنظيم حملات دورية للمتابعة وفض تجمعات الكورنيش بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، حيث قام الآمن بدور رائع وكبير فى التصدى للتجمعات، وفض الآسواق الأسبوعية.

وناشدت الدكتورة جاكلين عازر المواطنين قائلة:"بالرغم من التدابير الاحترازية، إلا أن الآمر فى النهاية يتوقف على سلوك المواطن فهو الآساس، حيث يجب على كل شخص أن يعمل على حماية نفسة بإتباع إجراءات الوقاية الشخصية وإرتداء الكمامة والتباعد الإجتماعى والمسافة لاتقل عن متر أو مرتين، كل ذلك سوف يشكل فارقا كبيرا فى أعداد الإصابات".

وأكدت نائب محافظ الاسكندرية، على أن المحافظة تعمل بكامل أجهزتها تعمل 24 ساعة لتقديم أفضل خدمة للمواطن السكندرى، مناشدة جموع المواطنين بالالتزام، وقالت إنه "بقدر الالتزام بتخفيف التجمعات وعدم النزول الا للضرورة والاجراءات الوقائية، سيساهم فى مواجهه تفشى الوباء والحد منه" .