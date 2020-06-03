اليوم السابع
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مركز أبحاث: زلزال بقوة 5 درجات يهز منطقة الحدود بين إيران والعراق

الأربعاء، 03 يونيو 2020 10:36 ص
مركز أبحاث: زلزال بقوة 5 درجات يهز منطقة الحدود بين إيران والعراق مقياس ريختر - صورة أرشيفية
رويترز

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قال المركز الألماني لأبحاث العلوم الجغرافية إن زلزالا بقوة 5.0 درجات هز منطقة الحدود الإيرانية العراقية اليوم الأربعاء. وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.

وكان قد قال مركز الأبحاث الألماني للعلوم الجيولوجية إن زلزالا بلغت قوته 6.8 درجة ضرب شمال تشيلي في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء. وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 145 كيلومترا.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن مركز الزلزال يقع على مسافة نحو 62 كيلومترا جنوب غربي سان بيدرو دي أتاكاما. ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر أو أضرار.

 


زلزال

الحدود العراقية الإيرانية

شمال تشيلي

ايران

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