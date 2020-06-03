مركز أبحاث: زلزال بقوة 5 درجات يهز منطقة الحدود بين إيران والعراق

رويترز

قال المركز الألماني لأبحاث العلوم الجغرافية إن زلزالا بقوة 5.0 درجات هز منطقة الحدود الإيرانية العراقية اليوم الأربعاء. وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.

وكان قد قال مركز الأبحاث الألماني للعلوم الجيولوجية إن زلزالا بلغت قوته 6.8 درجة ضرب شمال تشيلي في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء. وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 145 كيلومترا.