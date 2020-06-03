مد حظر التجول بولاية صباح الماليزية حتى 19 يونيو

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أعلن مفوض الشرطة بولاية صباح بشرق ماليزيا زيني جاس اليوم /الأربعاء/ عن تمديد فترة حظر التجوال في المياه الإقليمية في سبع محافظات بالمنطقة الأمنية الخاصة بالسواحل الشرقية في الولاية، الذي كان من المقرر أن ينتهي عند الساعة السادسة غدًا الخميس، حتى 19 يونيو القادم.

وأفاد المفوض - في تصريحات أدلى بها للصحفيين اليوم الأربعاء وأوردتها وكالة الأنباء الوطنية الماليزية //برناما// - أنه بموجب الإعلان، يتعين على السكان المحليين البقاء في المنزل وعدم الخروج إلى المياه المعنية خلال فترة التمديد اعتبارًا من السادسة مساءً إلى السادسة صباحًا.

وقال: "لا يسمح للأجانب بالدخول في المنطقة المعنية بين الساعة السادسة مساءً والساعة السادسة صباحًا في الفترة نفسها".

وأوضح أن الحظر يشمل كلًّا من محافظات تاواو، وسمبورنا، وكوناك، ولاهد داتو، وكينابتانغان، وسنداكن، ووبلوران.

وأضاف المسؤول أن القرار جاء حمايةً للولاية من عملية التوغل والتسلل لا سيما في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

كما يأتي القرار لتيسير الدوريات والرقابة على حركة الزوارق وتوافر الاطمئنان لدى أصحاب الشاليه وصيادي الأسماك بحضور زوارق القوات الأمنية في المناطق المحيطة بهم.