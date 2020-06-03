محامي عائلة فلويد: يجب محاكمة الضباط الأربعة لأنه تعرض للتعذيب

كتب عامر مصطفى

قال محامى الشاب المقتول على يد الشرطة الأمريكية جورج فلويد، إن حاكم الولاية عليه أن يطبق القانون لأن فلويد تعرض للتعذيب حتى فارق الحياة، موضحا أن هناك شهودا قاموا بتصوير المشهد بالفيديو وهناك من صرخ لضباط الشرطة بأنهم سيقتلوه بذلك الشكل.

وأضاف محامي فلويد خلال مؤتمر صحفي للعائلة، بعد صراخ المارة ولكن ضباط الشرطة لم يستجيبوا وكأنهم كانوا يعاملون فلويد كالسمك، قائلا: "لكن يمكن أن يكون هناك نظامين للعدالة في الولايات المتحدة واحد للأمريكان البيض وواحد للأمريكان من أصل أفريقي".

وتابع محامي العائلة، أن فلويد تعرض للتعذيب في آخر 8 دقائق من حياته ونطالب بالعدالة، ونطالب بمحاكمة الضباط الأربعة لأنهم خالفوا القانون والنائب العام يدافع عن المهمشين مثل جورج فلويد لأن حياة الأفارقة الأمريكيين تهم الجميع.