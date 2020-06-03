اليوم السابع
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الأربعاء، 03 يونيو 2020 03:35 م
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محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة 99.26 %

الأربعاء، 03 يونيو 2020 03:00 م
محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة 99.26 % المحافظ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
بورسعيد - محمد فرج

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أعتمد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة 99.26%، حيث تقدم للامتحان11 الف و364 طالبا وطالبة .

وقال الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد خلال تصريحات صحفية، أنه تقدم للامتحان 11 ألف و364 طالبا وطالبة، حيث حضر منهم 11 ألف و342 طالبا وطالبة ونجح بينهم 11ألف و258 حصلوا على الشهادة الاعدادية دور أول، ومتبقى للدور الثانى 84 طالبا وطالبة.
 
تابع أن الدكتور طارق شوقى  وزير التربية والتعليم، نظرا للظروف التى تمر بها البلاد، قرر تقديم  الطلاب بحثا بديلا عن الامتحان التيرم الثانى سواء كان بحثا يدوى بخط الطالب أو الكمبيوتر بهدف تقوية استخدام وتفعيل التكنولوجيا أثناء تواجدهم بالمنازل لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
 
 
 

 


نتيجه الشهاده الاعداديه

الشهاده الاعداديه

نتيجه الشهاده الاعداديه ببورسعيد

بورسعيد

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