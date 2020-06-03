محافظ الغربية يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة نجاح 99.86 %

الغربية - مصطفى عادل

اعتمد الدكتور.طارق رحمي راشد محافظ الغربية وبحضور ناصر حسن وكيل وزارةالتربية والتعليم بالغربية نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2019/2020 ، حيث بلغ اجمالى المتقدمين للشهادة الاعدادية العامة 73700، بنسبة نحاح 99.86 % .

وأوضح محافظ الغربية، أن اجمالى عدد الطلاب المتقدمين للشهادة الاعداديةالمهنية 6415 ، وبلغت نسبة النحاح 96.4 %، في حين بلغت نسبة النحاح للطلاب المتقدمين للشهادة الاعدادية المهنية "صم"، والاعدادية العامة "نور" 100%، و 94.4% لطلاب التلمذة الصناعية "تربية فكرية".