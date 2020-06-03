اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يونيو 2020 05:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الغربية يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة نجاح 99.86 %

الأربعاء، 03 يونيو 2020 04:35 م
محافظ الغربية يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة نجاح 99.86 % المحافظ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
الغربية - مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعتمد الدكتور.طارق رحمي راشد محافظ الغربية وبحضور  ناصر حسن وكيل وزارةالتربية والتعليم بالغربية نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2019/2020 ، حيث بلغ اجمالى المتقدمين للشهادة الاعدادية العامة 73700، بنسبة نحاح 99.86 % .

وأوضح محافظ الغربية، أن اجمالى عدد الطلاب المتقدمين للشهادة الاعداديةالمهنية 6415 ، وبلغت نسبة النحاح 96.4 %، في حين بلغت نسبة النحاح  للطلاب المتقدمين للشهادة الاعدادية المهنية "صم"، والاعدادية العامة "نور" 100%، و 94.4%  لطلاب التلمذة الصناعية "تربية فكرية". 

وكان المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، قد عقد  اجتماعاً موسعاً مع وكيل المديرية، ومديرى عمومالمديرية من التعليم العام والفنى، ومدير الأمن، ومديرى المراحل التعليمية بالتعليمالعام، ومديرى نوعيات التعليم الفنى الأربعة، وذلك لمناقشة آليات تنفيذ الامتحانات التكميلية لهذا الفئة المستهدفة من الطلاب، حيث تبدأ الامتحانات التكميلية اعتبارًامن 21 يونيو المقبل، مع الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب. 

وأوضح وكيل الوزارة خلال الاجتماع، أنه سيتم عقد امتحانات الدور الثانى، اعتبارًا من 21 يونيو 2020 وفقًا لتعليمات الوزارة الواردة فى هذا الشأن، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة لعمليات تطهير وتعقيم المدارس واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لسلامة الطلاب والعاملين.وكان ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، تفقد عدداً من مدارس إدارة بسيون، للاطمئنان إلى حسن سير آليات تسليم المشروعات البحثية لطلبة التعليم الفنى.

 

 


اخبار عاجله

محافظ الغربية

نتيجة الاعدادية بالغربية

الاعداديه بالغربية 2020

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المالية: تقديم مواعيد صرف مرتبات الدولة لـ15 يونيو بمناسبة السنة المالية

المالية: تقديم مواعيد صرف مرتبات الدولة لـ15 يونيو بمناسبة السنة المالية

الأهلي يقرر تفعيل غرامة جونيور أجاى وحسام عاشور فى راتب يونيو

الأهلي يقرر تفعيل غرامة جونيور أجاى وحسام عاشور فى راتب يونيو

الصحة تكشف قواعد مكافحة عدوى كورونا بالمنازل

الصحة تكشف قواعد مكافحة عدوى كورونا بالمنازل

الصحة تكشف 3 طرق للتحدث الآمن مع الآخرين منعا لنقل عدوى كورونا

الصحة تكشف 3 طرق للتحدث الآمن مع الآخرين منعا لنقل عدوى كورونا

السيسى يتلقى دعوة من "زيمان" لزيارة التشيك فور انحسار جائحة كورونا

السيسى يتلقى دعوة من "زيمان" لزيارة التشيك فور انحسار جائحة كورونا

ترامب: CNN ستجعلك تصدق أن الأناركيين والإرهابيين ألطف الأشخاص فى العالم

ترامب: CNN ستجعلك تصدق أن الأناركيين والإرهابيين ألطف الأشخاص فى العالم

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مستقبل حسام عاشور بعد بيان الأهلي

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مستقبل حسام عاشور بعد بيان الأهلي

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بجلسة الأربعاء مدفوعة بمشتريات محلية وعربية

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بجلسة الأربعاء مدفوعة بمشتريات محلية وعربية

صور.. الجميلة رجاء الجداوى.. سلامتك

صور.. الجميلة رجاء الجداوى.. سلامتك

بتخفيضات 25%.. فتح منافذ "الزراعة" طوال الأسبوع وزيادة معروض الخضر واللحوم

بتخفيضات 25%.. فتح منافذ "الزراعة" طوال الأسبوع وزيادة معروض الخضر واللحوم

مصدر ليبي: حفتر يصل القاهرة مساء اليوم لبحث التدخلات العسكرية التركية

مصدر ليبي: حفتر يصل القاهرة مساء اليوم لبحث التدخلات العسكرية التركية

شوبير: الأهلى نادى القرن من غير أسئلة عن الأحقية.. واسألوا الكاف

شوبير: الأهلى نادى القرن من غير أسئلة عن الأحقية.. واسألوا الكاف

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة