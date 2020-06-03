اليوم السابع
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لوك أويل: خفض الإنتاج فى مشروع غرب القرنة-2 بالعراق 70 ألف برميل

الأربعاء، 03 يونيو 2020 01:59 م
لوك أويل: خفض الإنتاج فى مشروع غرب القرنة-2 بالعراق 70 ألف برميل نفط - صورة أرشيفية
رويترز

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أعلنت شركة لوك أويل النفطية الروسية خفض الإنتاج في مشروع غرب القرنة-2 في العراق بمقدار 70 ألف برميل يوميا.

وذكرت لوك أويل، ثاني أكبر شركات النفط الروسية، اليوم الأربعاء أنها تكبدت صافي خسارة بلغ 46 مليار روبل (668.99 مليون دولار) في الربع الأول بفعل انخفاض أسعار النفط وسعر الصرف لغير النقد وخسائر تتعلق بانخفاض قيمة الأصول.

وقبل عام، حققت لوك أويل صافي ربح بلغ 149.2 مليار روبل.

وقالت الشركة في بيان إن الإيرادات تراجعت إلى 1.666 تريليون روبل في الفترة بين يناير ومارس 2020 من 1.851 تريليون روبل في الفترة نفسها قبل عام فيما انخفضت الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والإهلاك وإطفاء الدين إلى 150.8 مليار روبل من 298.1 مليار روبل قبل عام.

 


لوك اويل

العراق

نفط

اسعار النفط

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