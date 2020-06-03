اليوم السابع
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كشف بترولى جديد بالصحراء الغربية بطاقة 4100 برميل و18 مليون قدم مكعب غاز يوميا

الأربعاء، 03 يونيو 2020 09:55 ص
كشف بترولى جديد بالصحراء الغربية بطاقة 4100 برميل و18 مليون قدم مكعب غاز يوميا المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية
كتبت - مروة الغول

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نجح قطاع البترول فى تحقيق كشف بترولى جديد بمنطقة أبوسنان بالصحراء الغربية، حيث تحقق الكشف بعد حفر البئر السالمية - 5  ووضعها على خريطة الإنتاج بمعدل  4100 برميل زيت خام و18 مليون قدم مكعب غاز يومياً، ويقع الكشف الجديد فى طبقة الخريطة الجيولوجية على عمق  14400 قدم . جاء ذلك فى تقرير للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية تلقاه من الجيولوجى أشرف أبو زينة رئيس شركة برج العرب للبترول والتى تمثل الكيان المشترك القائم بالعمليات فى منطقة امتياز أبوسنان نيابة عن هيئة البترول وشركة كويت إنرجى مصر.
 
جدير بالذكر، أنه سبق للشركة تحقيق كشف بترولى كبير فى شهر ديسمبر 2019 فى البئر الاستكشافى ASH-2 والذى تم وضعه على الإنتاج بمعدل 7 آلاف برميل من الزيت الخام، و 10 مليون قدم مكعب غاز.

البترول

الغاز

كشف بترولي جديد

إنتاج الزيت

إنتاج الغاز

الصحراء الغربية

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