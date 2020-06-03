اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يونيو 2020 08:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فيديو لـ ليوناردو ديكابريو حول تلوث خليج فيتنامى يحظى بأكثر من مليون مشاهدة

الأربعاء، 03 يونيو 2020 08:09 م
فيديو لـ ليوناردو ديكابريو حول تلوث خليج فيتنامى يحظى بأكثر من مليون مشاهدة خليج في فيتنام
كتب محمد سعودي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تخطى مقطع فيديو نشره الممثل الأمريكي ليوناردو ديكابريو، حول تلوث خليج فيتنامي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" الـ1,162,700  مشاهدة حتى اليوم.

ودعا الممثل الأمريكي ليوناردو ديكابريو عبر حسابه الرسمي على انستجرام إلى وضع نهاية للتلوث في خليج فيتنامي مشهور عالميا، حيث استغرق مقطع الفيديو نحو 58 ثانية تضمنت مشاهد ملتقطة من الجو للقرية العائمة، "كاي بيو" في خليج "لان ها" الذي يقع على بعد حوالي 10 كيلومترات جنوب غرب خليج "ها لونج" المشهور عالمياً.

خليج في فيتنام (1)
خليج في فيتنام  



وعلق ليوناردو ديكابريو على الفيديو قائلا :"قرية الصيد التقليدية تلك في خليج (لان ها) في فيتنام تطفو فوق المياه الزمردية بين تشكيلات الحجر الجيري الخصبة... يعتمد القريون على البحر للبقاء على قيد الحياة ويعتمدون في رزقهم على صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية والسباحة".

خليج في فيتنام (2)
خليج في فيتنام  

 

وتابع :"إنها تبدو وكأنها جنة، لكن أسلوب حياتهم الفريد مهدد بمياه الصرف الصحي والتلوث البلاستيكي والأنشطة السياحية غير المستدامة وتغير المناخ. إذا أريد لخليج لان ها أن يظل مكانا جميلا للعيش فيه وزيارته، يجب على السياح الاهتمام بتقليص تأثيرهم البيئي أثناء زيارته- هذا إذا زاروه على الإطلاق".

خليج في فيتنام (3)
خليج في فيتنام  

 

ولم يتضح من حديث الممثل الأمريكي، ما إذا كان ليوناردو ديكابريو قد زار على الإطلاق الخليج، على الرغم من أن الرسالة تعكس اهتمام الممثل المعروف بقضايا بيئية.

 


ليوناردو ديكابريو

اخبار ليوناردو ديكابريو

ليوناردو ديكابريو انستجرام

اخبار الفن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 3-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 3-6-2020

شاهد.. مخطط ترتيب صفوف المصلين تمهيدا لفتح المساجد

شاهد.. مخطط ترتيب صفوف المصلين تمهيدا لفتح المساجد

الحكومة:خطة عودة الأنشطة الرياضية والصلاة بالمساجد والطيران الأسبوع المقبل

الحكومة:خطة عودة الأنشطة الرياضية والصلاة بالمساجد والطيران الأسبوع المقبل

بالاسم ورقم الجلوس.. اليوم السابع ينشر نتائج الشهادة الإعدادية بـ20 محافظة

بالاسم ورقم الجلوس.. اليوم السابع ينشر نتائج الشهادة الإعدادية بـ20 محافظة

بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

مطار مرسى علم يستقبل رحلة استثنائية تقل 165 من المصريين العالقين بالرياض

مطار مرسى علم يستقبل رحلة استثنائية تقل 165 من المصريين العالقين بالرياض

فيديو.. رصيد حسام عاشور عند الاهلاوية.. ماذا تبقى منه

فيديو.. رصيد حسام عاشور عند الاهلاوية.. ماذا تبقى منه

المالية: تقديم مواعيد صرف مرتبات الدولة لـ15 يونيو بمناسبة السنة المالية

المالية: تقديم مواعيد صرف مرتبات الدولة لـ15 يونيو بمناسبة السنة المالية

الأهلي يقرر تفعيل غرامة جونيور أجاى وحسام عاشور فى راتب يونيو

الأهلي يقرر تفعيل غرامة جونيور أجاى وحسام عاشور فى راتب يونيو

الصحة تكشف قواعد مكافحة عدوى كورونا بالمنازل

الصحة تكشف قواعد مكافحة عدوى كورونا بالمنازل

الصحة تكشف 3 طرق للتحدث الآمن مع الآخرين منعا لنقل عدوى كورونا

الصحة تكشف 3 طرق للتحدث الآمن مع الآخرين منعا لنقل عدوى كورونا

السيسى يتلقى دعوة من "زيمان" لزيارة التشيك فور انحسار جائحة كورونا

السيسى يتلقى دعوة من "زيمان" لزيارة التشيك فور انحسار جائحة كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة