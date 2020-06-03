فيديو لـ ليوناردو ديكابريو حول تلوث خليج فيتنامى يحظى بأكثر من مليون مشاهدة

كتب محمد سعودي

تخطى مقطع فيديو نشره الممثل الأمريكي ليوناردو ديكابريو، حول تلوث خليج فيتنامي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" الـ1,162,700 مشاهدة حتى اليوم.

ودعا الممثل الأمريكي ليوناردو ديكابريو عبر حسابه الرسمي على انستجرام إلى وضع نهاية للتلوث في خليج فيتنامي مشهور عالميا، حيث استغرق مقطع الفيديو نحو 58 ثانية تضمنت مشاهد ملتقطة من الجو للقرية العائمة، "كاي بيو" في خليج "لان ها" الذي يقع على بعد حوالي 10 كيلومترات جنوب غرب خليج "ها لونج" المشهور عالمياً.



خليج في فيتنام





وعلق ليوناردو ديكابريو على الفيديو قائلا :"قرية الصيد التقليدية تلك في خليج (لان ها) في فيتنام تطفو فوق المياه الزمردية بين تشكيلات الحجر الجيري الخصبة... يعتمد القريون على البحر للبقاء على قيد الحياة ويعتمدون في رزقهم على صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية والسباحة".



خليج في فيتنام

وتابع :"إنها تبدو وكأنها جنة، لكن أسلوب حياتهم الفريد مهدد بمياه الصرف الصحي والتلوث البلاستيكي والأنشطة السياحية غير المستدامة وتغير المناخ. إذا أريد لخليج لان ها أن يظل مكانا جميلا للعيش فيه وزيارته، يجب على السياح الاهتمام بتقليص تأثيرهم البيئي أثناء زيارته- هذا إذا زاروه على الإطلاق".



خليج في فيتنام

ولم يتضح من حديث الممثل الأمريكي، ما إذا كان ليوناردو ديكابريو قد زار على الإطلاق الخليج، على الرغم من أن الرسالة تعكس اهتمام الممثل المعروف بقضايا بيئية.