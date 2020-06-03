عالم أوبئة بلجيكى: كورونا لايزال موجودا وينتشر ولكن بين الضعفاء

كتب : أحمد علوى

حذر عالم الأوبئة والفيروسات البلجيكى، ماريوس جيلبرت، من أن فيروس كورونا لا يزال موجوداً ،على الرغم من أن الأرقام تثبت عكس ذلك ،حيث ان الوباء يتباطأ في بلجيكا، وجاء ذلك خلال رده على سؤال أثارته شبكة RTBT البلجيكية، هل إنتهى الوباء في بلجيكا ؟

وأكد ماريوس جيلبرت ، " بالطبع لا، لم ينتهى الوباء بعد ولا تزال هناك عمليات انتقال وأشخاص ضعفاء ، وحتى إذا اختفى الفيروس ، فإنه لا يزال موجودًا في مكان آخر من العالم ، ويمكن عودته."

ويشير عالم الأوبئة والعضو في مجموعة الخبراء GEES، إلى أن الرياح المواتية تهب وأن الوباء يتراجع، وهناك العديد من التفسيرات.

وقال جيلبرت "هناك بالطبع فعالية للتدابير المتخذة (مسافات التباعد الإجتماعي والجسدي ، لم نعد نقبّل بعضنا البعض، وإرتداء الأقنعة ). حتى إذا كان من المرجح أن نستأنف الحياة بشكل أكثر أو أقل ، دعنا نفعل ذلك مع الاحتياطات التي لم نتخذها من قبل “.

ويشير ماريوس جيلبرت إلى ان الطقس المشمس يمكن أن يلعب دورا أيضًا في الحد من انتشار الفيروس ويقول، "الأشعة فوق البنفسجية تدمر الفيروس"، حيث "يتم استخدامها لتطهير الأقنعة"، وأضاف "يظهر منشور علمي أن الفيروس الذي يفرزه المريض في الهواء لا يعيش سوى بضع دقائق تحت أشعة الشمس المباشرة وانه عندما نكون بالخارج حيث يدور الهواء فهذا يحد من المخاطر".