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عاجل وخطير.. التكييف يرفع نسب العدوي بكورونا فى هذة الحالة (فيديو)

الأربعاء، 03 يونيو 2020 03:47 م
عاجل وخطير.. التكييف يرفع نسب العدوي بكورونا فى هذة الحالة (فيديو) صورة من اللايف
كتب وليد عبد السلام

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كشف الزميل وليد عبد السلام المشرف علي قطاع الصحة باليوم السابع فى لايف له منذ قليل علي الصفحة الرسمية للجريدة علي فيس بوك عن خطورة أجهزة التكيف المركزي فى نقل عدوي كورونا .

وقال وليد عبد السلام إن التكييف المركزى يرفع مخاطر نقل عدوي كورونا بسبب اعتمادة علي تدوير الهواء لعدة مرات واحتمالية أن يكون محملا بالفيروس  مشيرا إلى أن التكيفات المنزلية إذا تم استعمالها بشكل منفرد لا تكون خطرا فى نقل العدوي وتابع : يجب الإعتماد علي المراوح العادية والتهوية الجدية للمنازل مع التطهير المستمر للأسطح.

وأضاف أنه يجب الحرص علي استخدام التكيفات بشكل منفردا بعيد عن التجمعات  مشيرا إلى أن 80 % من الحالات المصابة بكورونا لا تظهر عليها أعراض مطلقا  وتابع : ينبغي الإهتمام بعملية التعرق لانها تخلص الجسم من السموم التي يرتفع معها كفاءة الجهاز المناعي وطالب بالإهتمام بالرياضة والحصول علي الغذاء الصحي والمنتظم والإهتمام بالنوم الجيد.

وكانت كشفت وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل الجرعات الدوائية التي يحصل عليها المصابين بكورونا في العزل المنزلي، وقالت إن المريض يحصل علي هيدروكسي كلوروكين 200 ملجم بكمية 16 قرصا لمدة 6 أيام، على أن يحصل في اليوم الأول علي قرصين كل 12 ساعة وبداية من اليوم الثاني وحتي السابع يحصل علي قرص كل 12 ساعة يوميا، و فيتامين سى 1 جم بكمية إجمالية 7 أقراص يحصل فيها يوميا على قرص واحد لمدة 7 أيام، كما يحصل علي زنك 50 مجم بكمية إجمالية 7 أقراص يحصل علي قرص يوميا لمدة 7 أيام.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المريض يحصل أيضا في العزل المنزلي على لاكتوفيررين أكياس بكمية إجمالية "14 كيس" ليحصل علي كيسين يوميا لمدة 7 أيام، كما يحصل المريض علي أستيل سستايين 200  بكمية "21 كيس" وذلك 3 مرات يوميا لمدة 7 أيام .
 
وتابعت وزارة الصحة، ويحصل المريض على باراسيتامول 500 مجم بإجمالى 10 أقراص يحصل عليها المريض عند ارتفاع درجات الحرارة، وبالنسبة للأطفال يحصلون على على ازيثرومايسيين شراب وباراسيتامول شراب.
 
وأكملت وزارة الصحة والسكان، أن  يتم وضع علبة هاند جيل و5 ماسكات وترمومتر زئبقي لقياس درجة الحرارة.

الصحة

التكييف

التكييف المركزى

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