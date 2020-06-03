ضبط 4 مصانع للصابون والمخللات غير مرخصة بالقناطر الخيرية

نجحت شرطة المسطحات المائية بالقليوبية فى ضبط 4 مصانع غير مرخصة للصابون والمخللات والغراء من جلود الحيوانات وكذا ضبط مخزن لتعبئة الكلور وثلاجة للايس كريم تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

تلقت اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من العميد ياسر منصور مدير المسطحات يفيد القيام بحمله مكبرة استهدفت مصانع بير السلم والمنشات الغير مرخصه فى القناطر الخيرية حيث تمكنت الحمله من ضبط مصنع صابون وتواليت بمنطقة " الحادثه " ملك " ا م ع " 24 سنه بدون ترخيص او موافقات بيئيه وعدم وجود سجل بيئى وتجارى واستخدام علامات تجارية غير مسجله وتم ضبط خط انتاج كامل وكميات كبيرة من الصابون المنتج.

وفى قرية ابو الغيط تم ضبط مصنع مخللات غير مرخص ملك " م ف م " وضبط بداخله 6 ماكينات تقطيع وضبط 600 كيلو جزر وزيتون ولفت وليمون تحت التصنيع وضبط مصنعين لانتاج غراء الاخشاب من جلود الاخشاب ملك كلا من " م ط ع " و " ع ع ع " وضبط بداخلهما 8 طن جلود حيوانات وتبين عدم وجود سجل بيئى او تراخيص ،كما تم ضبط مخزن لتعبئة الكلور فى الخرقانيه ملك " س ع ح " 46 سنه بدون ترخيص وضبط بداخله على 6 تنكات بها 7 طن كلور ولم يتم العثور على فواتير تدل على مصدر الكلور وضبط ثلاجة لحفظ الايس الكريم ملك " ا ج ع " بدون ترخيص بها كميات كبيره من الايس كريم والمثلجات وتبين عدم وجود تراخيص لاقامة المنشاه او موافقات بيئيه وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.