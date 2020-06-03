اليوم السابع
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صور.. مديرية تعليم القاهرة تجهز استراحات مراقبى امتحانات الثانوية العامة

الأربعاء، 03 يونيو 2020 03:30 م
صور.. مديرية تعليم القاهرة تجهز استراحات مراقبى امتحانات الثانوية العامة تجهيز استراحات مراقبى امتحانات الثانوية العامة بالقاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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أكد محمد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، أنه أرسل خطابا للإدارات التعليمية بشأن الاستعداد لأعمال امتحانات الشهادة الثانوية العامة والدبلومات الفنية للمتابعة والانتهاء من تجهيز الاستراحات ، والتشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والأمنية و التعقيم المستمر للحجرات مع توفر المواد المطهرة وجهاز التعقيم وجهاز قياس درجة الحرارة عن بعد.
 
وأضاف مدير تعليم القاهرة، أنه تم التأكيد وعلى مسئولى الاستراحات باستكمال تجهيز وتوفير الاحتياجات، لافتا إلى الانتهاء من أعمال الصيانة والسباكة والكهرباء، مع التشديد على الالتزام بتفيذ التعليمات والملاحظات أثناء متابعة الاستراحات، والتأكيد على زيادتها هذا العام نظراً للتوسع في عدد اللجان وخصوصاً القريبة من لجان السير ومقر تقدير الدرجات، وفق توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.
 
وأشار عطية، إلى أنه سيتم تسليم تقرير للمديرية يفيد بانتهاء أعمال تجهيز الاستراحات وما تم إنجازه بكل إدارة تعليمية تحت إشراف المدير العام، ويكون موقعا من قبل "مشرف الاستراحة، مدير الشئون المالية والإدارية، مدير عام الإدارة، بالمركز الرياضى للمديرية، وفق جدول منظم للعمل، حيث تم تقسيم الإدارات إلى مناطق، لكل منطقة يوم على أن يسلم التقرير مسئول الاستراحات ويلتزم الجميع، بارتداء الكمامات، واتخاذ كافة إجراءات التعقيم والتطهير وقياس درجة الحرارة والالتزام بتباعد المسافات، ابتداء من يوم الأحد الموافق 7/6/2020.
 
كان الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، قال إن الوزارة جاهزة لعقد امتحانات الثانوية العامة فى موعدها المحدد 21 يونيو الجارى، مضيفا أن كافة الأعمال التحضيرية لسير الاختبارات تم الانتهاء منها.
 
وأضاف رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن جاهزية الوزارة للامتحانات كانت منذ مايو الماضى قبل قرار تأجيل الامتحانات ليوم 21 يونيو، موضحا أنه تم الانتهاء من وضع الأسئلة وطباعة المطلوب منها وفق الخريطة الزمنية لعقد الاختبارات، حيث يتم طباعة الأسئلة وتظريفها ووضعها فى صناديق حديد وتعقيمها، إضافة إلى تحديد الأعداد التى تشارك فى أعمال الامتحانات من بين رؤساء لجان ومراقبين ومقدرى درجات وسيتم إرسال خطابات الندب لهم منتصف الشهر الجارى.
 
تجهيز استراحات مراقبى امتحانات الثانوية العامة بالقاهرة (6)
تجهيز استراحات مراقبى امتحانات الثانوية العامة بالقاهرة 

تجهيز استراحات مراقبى امتحانات الثانوية العامة بالقاهرة (7)
تجهيز استراحات مراقبى امتحانات الثانوية العامة بالقاهرة 

تجهيز استراحات مراقبى امتحانات الثانوية العامة بالقاهرة (8)
تجهيز استراحات مراقبى امتحانات الثانوية العامة بالقاهرة 

تجهيز استراحات مراقبى امتحانات الثانوية العامة بالقاهرة (9)
تجهيز استراحات مراقبى امتحانات الثانوية العامة بالقاهرة 

تجهيز استراحات مراقبى امتحانات الثانوية العامة بالقاهرة (10)
تجهيز استراحات مراقبى امتحانات الثانوية العامة بالقاهرة 

تجهيز استراحات مراقبى امتحانات الثانوية العامة بالقاهرة (11)
تجهيز استراحات مراقبى امتحانات الثانوية العامة بالقاهرة 

تجهيز استراحات مراقبى امتحانات الثانوية العامة بالقاهرة (12)
تجهيز استراحات مراقبى امتحانات الثانوية العامة بالقاهرة 

تجهيز استراحات مراقبى امتحانات الثانوية العامة بالقاهرة (13)
تجهيز استراحات مراقبى امتحانات الثانوية العامة بالقاهرة 

تجهيز استراحات مراقبى امتحانات الثانوية العامة بالقاهرة (1)
تجهيز استراحات مراقبى امتحانات الثانوية العامة بالقاهرة 

تجهيز استراحات مراقبى امتحانات الثانوية العامة بالقاهرة (2)
تجهيز استراحات مراقبى امتحانات الثانوية العامة بالقاهرة 

تجهيز استراحات مراقبى امتحانات الثانوية العامة بالقاهرة (3)
تجهيز استراحات مراقبى امتحانات الثانوية العامة بالقاهرة 

تجهيز استراحات مراقبى امتحانات الثانوية العامة بالقاهرة (4)
تجهيز استراحات مراقبى امتحانات الثانوية العامة بالقاهرة 

تجهيز استراحات مراقبى امتحانات الثانوية العامة بالقاهرة (5)
تجهيز استراحات مراقبى امتحانات الثانوية العامة بالقاهرة 

 


الثانوية العامة

تعليم القاهرة

استراحات المراقبين

امتحانات الثانوية

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