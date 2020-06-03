صور.. فض سوق قرية هربيط بالشرقية لمواجهة كورونا

شنت لجان المتابعة بمجلس مركز مدينة أبوكبير بمحافظة الشرقية، اليوم، حملات مكثفة للمرور على القرى لمتابعة مدى الالتزام بقرار الحظر، وتمكنت الحملات من فض ومنع إقامة سوق قرية هربيط بالوحدة المحلية بهربيط.

وفي سياق متصل قامت لجان المتابعة بالمرور ومتابعة أعمال المخابز المدعمة بنطاق الوحدة المحلية، كما قامت الوحدة المحلية بالرحمانية، بأعمال النظافة ورفع المخلفات بطريق البحر مررا بقري الرحمانية وشرف الدين والنعايرة وخلوة الشرفا والعوامرة ، حرصا علي صحة المواطنين من العدوي وإنتقال فيروس كورونا القاتل.

كان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد أكد علي ضرورة استمرار فض الأسواق، وأعمال التطهير والتعقيم بالمنشأت الحكومية والهامة والأسواق المستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية للتعامل مع الحالات المصابة، وكذلك التأكد من التواجد الكافي للأطقم الطبية المدربة "الأساسية والإحتياطية" للتعامل مع المصابين وتطبيق بروتوكولات العلاج المحددة لمواجهة الفيروس والتغلب عليه،وذلك خلال إجتماع عبر الفيديو كونفرانس.

وتطرق الاجتماع إلي التعرف على كيفية مباشرة حالات العزل المنزلي ومدى إستجابتها لتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية للتعامل مع الفيروس، وكذلك الأماكن المقترح تخصيصها لمستشفيات عزل خلال الفترة المقبلة عند الحاجة إليها، وطالب المحافظ كل جهة بإعداد تقارير مفصلة عن الإجراءات التي اتخذتها خلال الفترة السابقة بشأن الاستعدادات التي اتخذتها لمواجهة الفيروس وكيفية التعامل مع الحالات المصابة والمخالطة، والإجراءات الوقائية للحد من انتشاره.

كانت وزارة الصحة، قد خصصت 25 مستشفي عام و مركزي بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ، مشيرة إلى أنه سوف يتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعبسة لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.

وهي "مستشفى الزقازيق العام، مستشفى الأحرار،مستشفى المبرة ـ الهيئة العامة للتأمين الصحي، مستشفى صدر الزقازيق، مستشفى حميات الزقازيق، مستشفي حميات فاقوس، مستشفي بلبيس العام، مستشفى فاقوس العام، مستشفى القنايات المركزي، مستشفي ههيا المركزي، مستشفي ابو كبير المركزي، مستشفي منيا القمح المركزي، مستشفي ديرب نجم المركزي، مستشفي ابوحماد المركزي،مستشفي كفر صقر المركزي، مستشفي الصالحية المركزي، مستشفي مشتول السوق المركزي، مستشفي القرين المركزي، مستشفي الحسينية المركزي مستشفي السعيدين المركزي، مستشفي الزوامل المركزي، مستشفي تل راك المركزي، ومستشفي الصوفية المركزي.



فض سوق قرية هربيط بالشرقية (1)



فض سوق قرية هربيط بالشرقية (2)