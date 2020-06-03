"صندوق الحجر" حيلة إيطالية لتطبيق التباعد فى المدارس.. صور

وكالات

صمم مهندسون إيطاليون ما أطلقوا عليه "صندوق الحجر الصحي" لوضعه في المدارس الإيطالية، كحيلة للحفاظ على التباعد الاجتماعي، ووقاية الطلاب من فيروس كورونا المستجد، عند إعادة فتح المدارس في البلاد.

ووفقا لصحيفة الإمارات اليوم، ذكرت صحيفة " leggo" الإيطالية، اُقترح المشروع من قبل المهندسين المعماريين إيلاريا بيتزو وستيفانو كورناكيني في مدينة مانتوفا بشمالي البلاد.

وأضافت أن "صندوق الحجر الصحي" أو (quarantine box) هو عبارة عن صندوق خشبي مربع الشكل بإطار زجاجي شفاف من 3 جهات، مصنوع من مواد قابلة لإعادة التدوير، يتسع بداخله لمكتب ومقعد، وهو يحل محل المقاعد الخشبية التي اعتاد الطلاب الجلوس عليها داخل مدارسهم.

ويمكن هذا الصندوق الطلاب من البقاء في الفصل الدراسي وهم على اتصال بزملائهم ومعلميهم عبر رؤيتهم وسماع صوتهم، بالإضافة لتطبيق التباعد الاجتماعي ودعم العزلة في آن واحد، وذلك لتفادي زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد واستمرار التدريس داخل الصفوف.

ولكن من أهم الأمور التي يحتاجها هذا النوع من المكاتب، أنه يجب أن تكون الفصول الدراسية كبيرة الجحم بما يكفي لاستيعاب جميع الصناديق الخشبية.

يذكر أن المدارس والجامعات في جميع أنحاء إيطاليا أغلقت منذ الـ5 من مارس الماضي في إطار إجراءات الحجر الصحي العام الذي فرض على البلاد، للحد من انتشار الفيروس التاجي في البلاد.