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شاهد.. كيف أجبر محتجون عراقيون مسؤولا بالصحة على تقديم استقالته بعد اقتحام مكتبه؟

الأربعاء، 03 يونيو 2020 04:14 م
شاهد.. كيف أجبر محتجون عراقيون مسؤولا بالصحة على تقديم استقالته بعد اقتحام مكتبه؟ العراق
كتب أحمد عرفة

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ذكر موقع روسيا اليوم، أن محتجين عراقيين فى محافظة ذى قار جنوبى العراق، أجبروا مدير عام صحة المحافظة على الاستقالة من منصبه بعد أن أقدموا على اقتحام مكتبه، حيث ظهر مدير الصحة عبد الحسين الجابرى فى مقطع فيديو وهو جالس على مكتبه وحوله مجموعة المتظاهرين الذين طالبوه بكتابة استقالته التى كتبها فوراً.

 

وذكرت دائرة الصحة ذى قار فى بيان صحفى أن منتسبيها أدانوا الاعتداء الصارخ على مدير عام الدائرة ومدراء الأقسام من قبل مجموعة تدعى انها تمثل المتظاهرين فى محافظة ذى قار، حيث إن هذه المجموعة قامت بتحطيم بعض الممتلكات العامة وتهديد المدير العام لتقديم استقالته وإلا فإنها ستقوم بحرق الدائرة فضلا عن تجاوزهم بالألفاظ النابية على شخص المدير العام والموظفين.

 

وأشار البيان، إلى أن الموظفين قرروا التوقف والإضراب عن الدوام حتى تقوم الأجهزة الأمنية بمحاسبة هؤلاء وتوفير الحماية اللازمة للموظفين الذين يشهد لهم القاصي والداني بتفانيهم وإخلاصهم في العمل طيلة فترة التظاهرات وجائحة كورونا.


الصحه

العراق

متظاهرون

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