اليوم السابع
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الأربعاء، 03 يونيو 2020 02:38 م
خالد صلاح
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سفير مصر بلبنان يلتقى "باسيل" فى إطار لقاءات مع القوى السياسية اللبنانية

الأربعاء، 03 يونيو 2020 02:22 م
سفير مصر بلبنان يلتقى "باسيل" فى إطار لقاءات مع القوى السياسية اللبنانية سفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوى
أ ش أ

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التقى سفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوى، اليوم، مع رئيس التيار الوطنى الحر النائب جبران باسيل، حيث جرى استعراض آخر التطورات السياسية التى يشهدها لبنان، وذلك فى إطار اهتمام مصر بالحفاظ على الاستقرار فى الساحة اللبنانية.
 
وجاء لقاء السفير الدكتور ياسر علوى مع "باسيل"، ضمن جولة من اللقاءات التى أجراها مؤخرا سفير مصر، وشملت عددا من القيادات السياسية اللبنانية من بينهم رئيس الجمهورية الأسبق أمين الجميل، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ورئيس تيار المردة سليمان فرنجيه، ونائب رئيس مجلس النواب إيلى الفرزلي، ورئيس حزب الكتائب اللبنانية سامى الجميل، وعضو مجلس النواب النائب شامل روكز، إلى جانب متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران إلياس عوده.
 

لبنان

سفير مصر

التيار الوطنى الحر

جبران باسين

الازمه اللبنانيه

مظاهرات لبنان

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