اليوم السابع
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الأربعاء، 03 يونيو 2020 05:13 ص
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روبوتات لخدمة زبائن مطعم هولندى.. صور

الأربعاء، 03 يونيو 2020 05:00 ص
روبوتات لخدمة زبائن مطعم هولندى.. صور روبوتات لخدمة زبائن مطعم هولندى
وكالات

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استعان مطعم دادوان في مدينة ماستريخت جنوب هولندا، بمجموعة غير معتادة من العاملين الجديد بعد استئناف المطعم نشاطه، مع تخفيف البلاد للقيود التى فرضت لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، وهذه المجموعة الجديدة هي روبوتات.

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ووفقا لصحيفة العين الإماراتية، الثلاثى الآلى أيمى وآكر وجيمس يتحركون جيئة وذهابا في مشرب المطعم الآسيوى وهم يقدمون المشروبات بما يقلل تحركات الموظفين البشر في أنحاء المكان.

وتتخذ كل من هذه الروبوتات شكل إنسان بما في ذلك ذراعين للإمساك بصواني التقديم وتظهر على وجوهها ابتسامة أو عبوس أحيانا.

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وتقول الروبوت آيمي لسيدتين تجلسان أمامها وهي تقدم كأسين من الشاي المثلج "مرحبا، ها هو الطلب خذه من على الصينية سأعود تلقائيا بعد 20 ثانية"، وعلى الزبائن تسلم مشروباتهم بأنفسهم.

وعلى الرغم من أن الاستعانة بالعاملين الآليين بدأت في الصين قبل عدة أعوام وأصبحت منذ ذلك الحين صيحة جديدة في مطاعم حول العالم، فلم يدخل سوى عدد ضئيل من الروبوتات إلى مطاعم هولندية.

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وفي الوقت الحالي الخدمات الآلية في دادوان مقتصرة على تسليم المشروبات، لكن مالكه يأمل في توسيع نطاق مساهمة الروبوت في قوة العمل سريعا.

ويقوم الموظفون الذين يستخدمون كمامات بوضع المشروبات على صواني التقديم ثم يضغطون رقم الطاولة ثم يتراجعون لإفساح المجال أمام الروبوتات .

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ويقول ممثل المطعم بول سيجبين إن وظائف الندل لديهم ليست في خطر من الوافدين الجدد، مضيفا "فريقنا في الحقيقة سعيد جدا بالروبوتات".


روبوتات

مطعم هولندى

قيود كورونا

كورونا

هولندا

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