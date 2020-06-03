اليوم السابع
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الأربعاء، 03 يونيو 2020 02:27 م
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رئيس وزراء بريطانيا: بالطبع حياة السود مهمة

الأربعاء، 03 يونيو 2020 02:20 م
رئيس وزراء بريطانيا: بالطبع حياة السود مهمة رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون
رويترز

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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأربعاء، إن حياة السود مهمة وإنه يدعم حق التظاهر بطريقة قانونية تراعي التباعد الاجتماعي، بعدما أثارت وفاة الأمريكي الأسود جورج فلويد بعدما اعتقلته الشرطة الأمريكية غضبا واسعا في الولايات المتحدة.

وأضاف جونسون في كلمة للبرلمان "بالطبع حياة السود مهمة وأنا أتفهم تماما الغضب والحزن الذي يشعر به الناس ليس في أمريكا فقط بل وفي جميع أنحاء العالم وفي بلدنا أيضا".

وتابع قائلا "وأدعم أيضا كما قلت من قبل الحق في التظاهر. النقطة الوحيدة التي سأشير إليها... هي أن أي احتجاج يجب أن يتم بشكل قانوني وفي هذا البلد يجب أن تُنظم الاحتجاجات بما يتفق مع قواعدنا الخاصة بالتباعد الاجتماعي".

وعندما سُئل عما إذا كان سينظر في صادرات معدات التصدي للشغب إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، قال جونسون إنه سيراجع أي شكاوى

 


بريطانيا

بوريس جونسون

جورج فلويد

الشرطة الامريكية

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